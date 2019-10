RETACITOS #20Oct

El régimen no se atrevió a darle la cara al pueblo para anunciar el nuevo ajuste del salario mínimo, llevándolo de Bs. 40.000 a 150.000, se limitó a darlo a conocer a través de un subalterno sumiso y mediocre, que tampoco tuvo el valor de anunciarlo formalmente, sino a través de su cuenta en Twitter y con una Gaceta Oficial “chimba”, ya que están conscientes que la medida, lejos de contribuir a resolver los graves problemas de los venezolanos, los va a profundizar en grado superlativo, no le va a devolver la capacidad adquisitiva del salario, sino que por el contrario, como consecuencia del encarecimiento de los precios generado por aumento salarial, cada día será más difícil para las familias atender sus necesidades de alimentación, medicamentos, los gastos educativos, transporte y pare usted de contar. La reacción de las principales centrales de trabajadores rechazaron el ajuste, al igual que los empleadores, que saben que el Estado no tiene recursos para pagar el aumento y ordenará al BCV continuar emitiendo dinero inorgánico y continuar aumentando la liquidez monetaria que ya supera los 15 billones de bolívares y que se convierte en el principal combustible para la inflación, de allí que las expectativas que se avizoran para finales de año, ponen en evidencia que cada día se aleja más las posibilidades para que las familias venezolanas puedan comerse sus hallacas y su pan de jamón, con lo cual la revolución también estará firmando el acta de defunción de la navidad, como ya ocurrió con el Carnaval, la Semana Santa y las vacaciones escolares.

El impacto negativo de este ajuste salarial es tan dramático, que provocó como una de las reacciones inéditas en la historia de las relaciones obrero/patronales en Venezuela, ver sentados en una misma mesa al “petit comité” de Fedecamaras con los dirigentes sindicales de las principales centrales obreras del país, presentando en primer lugar los detalles del Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de visitar el país durante dos semanas, lo que le permitió poder comprobar que las denuncias hechas por los dirigentes laborales y por los empleadores, sobre el acoso y persecución por parte del gobierno, contra ambos sectores, constituyen una realidad contundente. La gráfica que recogió este histórico momento, donde trabajadores y empresarios se daban la mano y se comprometían a unir sus esfuerzos para continuar luchando por un cambio, que permita rescatar la economía, reinstitucionalizar el país y que podamos recuperar una Venezuela inclusiva, donde quepamos todos, quedará como evidencia de los grandes esfuerzos que se están haciendo, para salir de la profunda crisis que hoy nos agobia.

En una verdadera bomba se ha convertido la información que ha circulado por todos los medios regionales, sobre las presuntas amenazas del sargento de Nirgua al colega José Luis Yépez y al canal donde labora, de gestionar su cierre, en represalia a la descarga que le metió el presidente de UNT en Lara, Lencho Monasterios, en una entrevista que le hiciera el profesional de la comunicación, en el cumplimiento de su trabajo, donde el dirigente político, entre otras cosas dijo que AP era un cascaron vacio y que el personaje no hacía nada sin las ordenes de Miraflores. Aseguran que al “paisano” se le volaron los tapones y al parecer tuvo el tupé no solo de amenazar al periodista sino tambien de llamar al polaco, no para pedir un derecho a réplica, que es el deber ser, sino para hacerle saber de su disgusto y solicitar que le llamara la atención al entrevistador, ya que de lo contrario, palabras más, palabras menos, corría el riesgo de que le cerraran el canal, acción esta que ha generado una reacción del CNP Lara que ha emitido un comunicado de rechazo a esta pretensión de “un ex funcionario público, el cual llegó a ocupar cargos de alto nivel en el estado Lara” y por supuesto también lo rechaza toda la comunidad larense. Lo peor del cuento para el personaje, es que al parecer lo dicho quedo grabado.

Lo cierto es, que este hecho, además de haber sido una enorme metida de pata, de un dirigente político, ducho, de larga trayectoria, que todos aspiran a que tenga el cuero endurecido e insensible a las críticas, tiene otra lectura y es que pone en evidencia que al parecer “el paisano” tiene “vara alta” en Miraflores, para amenazar que con tan solo una llamada suya puede lograr, nada más y nada menos, que el cierre del canal de televisión más importante de la región, solamente por el hecho de que cuestionaron su participación en esa bazofia que se llama mesa de la unidad nacional, que hasta los momentos, lo único que ha hecho es poner en libertad al vicepresidente de la Asamblea Nacional y a otros 23 presos, quedan aún más 450 tras las rejas, el resto de los acuerdos, como ya es costumbre en el alto gobierno, no se han cumplido, de manera que es oportuno recordarle al “ex funcionario público” que no puede tapar el sol con un dedo, que AP prácticamente ha desaparecido del mapa político, ya ni siquiera aparece en las encuestas, pero además dejó que se le “vieran las medias” en cuanto a lo que siempre se ha dicho, que se sigue moviendo en “la cuerda floja”, y es por eso que nunca ha podido consolidar su liderazgo, porque definitivamente, la gente no cree en chavistas arrepentidos.

Por cierto, aseguran que esta semana que acaba de concluir, se reunió a nivel regional la mesa de diálogo, mesa que intentan replicar en distintos estados. Imagínense la reunión de estos proceráticos encabezados por Ivanovich en representación del más por menos y Vel Canto en representación de AP, estos personajes acompañados de otros comensales se reunieron dizque para buscar soluciones para ingentes problemas de los larenses. La verdad es que conociendo la trayectoria de estos personajes, ya muchos quisieran estar viendo por un huequito, como es que se van a distribuir entre ellos estas soluciones y, sobre todo que estrategias van a instrumentar para garantizarle a los vecinos de los barrios y urbanizaciones los servicios de electricidad, el agua y el gas; que las estaciones de servicio tengan gasolina; que se puedan terminar los trabajos de Yacambú y que a los centros asistenciales lleguen los medicamentos, insumos y equipos medico quirúrgicos, para que no se siga, muriendo la gente de mengua. La verdad que no la tienen nada fácil.

Voy a exponer la preocupación de una dama, quien se queja acerca de cómo el tiempo continúa pasando y siguen siendo los “Varones” de la política quienes siguen dominando y manejando los asuntos nacionales e internacionales, sobre todo de los principales partidos de oposición. En tal sentido, expone que a dos décadas del Siglo XXI “continúa el sectarismo y la exclusión de mujeres valiosas y preparadas, por ejemplo, para ser parte de una comisión de diálogo tal como las que se llevaron a Noruega, Dominicana o las Bahamas, en estos encuentros solo se escucharon por la posición solo las voces de hombres, cuando en los tiempos actuales exigen amplitud y una visión diversas de asuntos tan importantes y de tanta trascendencia, como las que se vienen manejando en esta agenda histórica de acuerdos. Recomienda a los partidos hacer un esfuerzo supremo y cambiar sus obsoletas formas de funcionamiento; considera asimismo, que posiblemente si en estas comisiones se hubiesen incorporado algunas mujeres, a lo mejor ya tendríamos avances significativos, al respecto. Colocándome en posición de abogado del Diablo, creo que tiene toda la razón.

Por los vientos que soplan no ha mejorado en absoluto el funcionamiento del FAVL Palavecino. Si bien antes reconocimos la labor del galeno que asumió la coordinación de la Sociedad Civil en esa Organización, al lograr en tiempo récord, concretar la reunión de mesas de trabajo, incorporando sectores importantes de la sociedad civil lo cual fue digno de mencionar; sin embargo, hoy día tenemos que llamar su atención y alertarle sobre la poca atención a las comunidades, que se quejan y murmuran, cuestión que objetivamente, habría que reconocerle a la Graciosa. Estimado Dr. Agua, gas, transporte, luz para las comunidades, deben ser incorporadas con urgencia en su agenda de trabajo, no olvide que estas posiciones implican tener que cumplir con deberes y derechos, y si tiene la intención de mantener su posición, tiene que prestar atención prioritaria a las necesidades de la gente, que será luego la que lo apoye, lo defienda y respalde en su gestión. No olvide que mi función es alertar para que las cosas se corrijan, o sea que se trata de críticas constructivas, ya que no busco cargos, beneficios ni prebendas de ningún tipo, porque por fortuna tengo casi todos mis problemas personales resueltos, gracias a Dios y a la Divina Pastora.

También cuentan que el presidente de UNT estuvo encabezando una reunión de esta organización en Palavecino, en la residencia de doña Yajaira, por cierto muy concurrida a pesar de ser miércoles y a las 3:00 pm, con la presencia de los dirigentes de las tres parroquias, donde al parecer se habría visto obligado a puntualizar con el jefecito de la zona, que no puede tomar decisiones de forma unilateral, no puede imponer su criterio, debe llevarlas a la Comisión Municipal y allí es donde se decide lo que debe hacer, asimismo llevar hacia la calle los objetivos propuestos, es la única manera de que pueda mantener el apoyo del equipo que lo acompaña, asimismo le habrían sugerido eliminar la presencia de personas extrañas en las reuniones en las cuales se tratan los problemas a resolver y las estrategias de lucha. Aseguran que el líder duaqueño pudo darse cuenta de las diferencias intestinas que hay en la organización en el municipio, con lo cual estaría echando por tierra los logros promocionados desde la Dirección Regional. Repetimos, nuestras observaciones son para que se corrijan los entuertos, no para que se profundicen, en perjuicio de la organización.

Por la calle del medio se fue Juan Guaidó durante la rueda de prensa con la prensa nacional e internacional, donde fijó posición en torno al asesinato del concejal de VP, Edmundo “Pipo” Rada, asegurando que este crimen es un nuevo asesinato de la dictadura, ratificando que el concejal luego de haber “desaparecido” fue encontrado muerto, su cuerpo calcinado, con una bolsa en el rostro y dos tiros de gracia en la cabeza. Dijo a los periodistas que el régimen tiene “grupos de exterminio” para arremeter contra los sectores populares que salen a la calle a reclamar sus derechos a tener una mejor calidad de vida. Recordó que en el Informe de Michele Bachellet, recomendó al régimen la eliminación del FAES; asimismo que Human Right Watch denuncio la muerte de 18.000 asesinatos extrajudiciales. Asimismo señaló que resulta lamentable que el mismo día que un sistema de las Naciones Unidas permite que una dictadura como que tenemos en el país, “se siente en una silla bañaba de sangre producto de las violaciones de los derechos humanos”. Guaidó aseguró que el caso de “Pipo” Rada no se puede quedar así y no se va a quedar así.

Aseguran en medios políticos de la región, que en estos momentos en los cuales hay una desbandada y muchos dirigentes andan “buscando acomodo”, son numerosos los que quisieran incorporarse a la Causa R, ya que como lo ha reconocido el propio alcalde achocolatado, con todos sus defectos, el único que se mantiene en la calle y en constantes movilizaciones, es el ex burgomaestre sindicalista; sin embargo, muchos no se deciden a dar el paso definitivo, debido al entorno nefasto que tiene el personaje a su alrededor. En efecto, nadie se quiere calar al “pavorreal” como secretario general de la organización, tampoco al Charlie dando órdenes, ya que ninguno de estos personajes tiene credenciales ni trayectoria política, regional, mucho menos nacional, para estar ocupando estas posiciones a las cuales llegaron a fuerza de dedo, de tal manera que por lo menos mucha gente de AP se ha incorporado a UNT a PJ, advirtiendo que hasta que el jefecito de la causa no se “deslastre” de la gente que tanto daño le hizo mientras lo acompañaron en la Alcaldía y aún se lo continúan haciendo, no logrará nuevos apoyos, ya que en el pueblo todos se conocen y saben de qué pie “cojean”.

Todo un show el que montaron los rojos rojitos con las “referendo” para cambiar el nombre a la mayor parroquia del estado Lara como lo es la Juan de Villegas, por el nombre de una ilustre desconocida para los larenses, siendo muchos quienes ha sido en estos momentos cuando han escuchado mencionarla y saber de su existencia, en lo que la alcaldía se gasto unos cuantos millones, que pudieran haber servido para la reparación de ascensores del Palacio Municipal. Ahora, viene el cambio de toda la papelería, con lo cual seguramente algún enchufado hará el negocio del año; sin embargo, para el barquisimetano de a píe la parroquia seguirá siendo Juan de Villegas. Aseguran que con motivo del cambo de nombre, el discurso de orden le correspondió ese gran “intelectual” a quien todos conocen como Porky, quien al parecer por no saber tampoco quien en es la persona a la cual tenía que referirse, y que estaba más perdido que perro en patio de bolas, no encontraba nada que decir, y la mamadera de gallo fue de pronóstico reservado.

A propósito, después que el burgomaestre achocolatado estuvo visitando hace algún tiempo atrás el Parque Ayacucho y dijo a los vecinos, palabras más palabras menos, que tenían los recursos para su restauración y remodelación, el tiempo ha seguido pasando, el deterioro del otrora lugar de paseo dominical y distracción para adultos y niños, se ha convertido en un antro en donde pululan elementos de mal vivir, indigentes, delincuentes; las rejas están chocadas en varios lugares y, ahora resulta que el personaje ahora les ha dicho a los vecinos, que no hay recursos para financiar la recuperación de estas áreas, donde ni siquiera cortan el monte, lo que se convierte en otra promesa incumplida del gobierno revolucionario. Sería interesante averiguar con qué cara se van a presentar por esa zona, cuando llegue el momento de realizar algunas elecciones, donde los vecinos los van a estar esperando, y estamos seguramente que no será precisamente, con pétalos de rosa, así que amanecerá y veremos.

Despúes de estar detenido injustamente por varios meses, incluso teniendo boleta de excarcelación, por fin el jueves pasado el profesor jubilado de la UCLA, Eugenio Escalona, recuperó su libertad y hoy se encuentra disfrutando de la compañía y el calor tanto de sus hijos como de sus nietos. Verdaderamente fue una lucha sin descanso la que mantuvieron los profesores de la casa de estudios superiores, realizando distintas gestiones a todos los niveles, sin obtener ningún resultado, la profesora Deborah Velásquez estuvo en todo momento al frente de esta batalla, que al final ha dado resultados y nos envío un mensaje para dar a conocer la buena nueva, además de agradecer el apoyo que este caso mantuvo en esta seccion en forma permanente. Bienvenido al hogar, dulce hogar profesor Escalona.

Juan Bautista Salas