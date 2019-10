VIDEO Vándalos en Santiago destruyen concesionario y queman los vehículos #20Oct

View this post on Instagram

Vándalos chilenos destruyeron la noche del sábado 20 un concesionario y quemaron los vehículos que allí se encontraban, así lo denunciaron los usuarios a través de las redes sociales. Los disturbios en Santiago de Chile continúan, a pesar de que el presidente Sebastián Piñera derogó la medida del aumento del pasaje y decretó toque de queda. En el video se muestra cómo los ciudadanos atacaban el establecimiento, siendo este uno más de los que han sido atentados y saqueados desde el pasado viernes. El Estado chileno informó que hasta ahora tres persona fallecieron producto de los disturbios, los mismos fueron encontrados muertos en un supermercado que previamente había sido saqueado y quemado.