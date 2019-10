Construcción en Lara paralizada en el 98 por ciento #21Oct

La industria de la construcción, en el estado Lara, se encuentra paralizada en 98 por ciento.

Así lo hizo saber a Elimpulso.com, el ingeniero Julio César Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros y presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios de ese gremio en nuestra entidad.

En lo que respecta al sector público, no hay actividad, ni obras de la gobernación y lo poco que se está haciendo es bacheo en los municipios en que las alcaldías tienen recursos, obtenidos mediante impuestos.

La Cámara de la Construcción registra una paralización casi total porque ya no hay en desarrollo planes de ejecución de obras, debido a la crisis económica.

Los únicos trabajos que se están haciendo, en el sector privado, son reparaciones en edificios y viviendas.

Debido a la paralización se encuentran aproximadamente 30 mil trabajadores desempleados, entre los cuales figuran maestros de obras, maestros de albañilería, operadores de maquinarias pesadas y livianas y maestros cabilleros. Ya no se ven desplazarse por las vías a los trompos mezcladores de cementos.

Todo es el resultado de las políticas erradas en materia económica, que nos ha traído este proceso inflacionario que se ha prolongado por espacio de dos años.

Pero, este proceso comenzó a desarrollarse cuando el Ejecutivo Nacional comenzó, hace nueve años, a expropiar y nacionalizar las principales empresas de servicios.

Una de estas fue la industria eléctrica y hoy vemos cómo las empresas básicas del Estado (Venalum, Alcasa, Sidor, etc), que demandaban a diario dos mil megavatios, se encuentran paralizadas y en consecuencia no hay producción de acero y aluminio. No es posible conseguir cabillas. En Barquisimeto, como todos sabemos, dejó de funcionar Sidetur, que elaboraba material acerado para refuerzo en la construcción.