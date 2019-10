VIDEO Magisterio larense convocó paro académico nacional de 48 horas #21Oct

View this post on Instagram

El magisterio larense anunció este lunes 21 de octubre a través de una rueda de prensa que el sector académico realizará un paro escolar a nivel nacional de 48 horas. Este método de protesta entrará en vigencia a partir de este martes 22 de octubre hasta el 23 del mismo mes, con la finalidad de ejercer mayor presión ante el régimen de Maduro, para que este otorgue una mejor calidad de vida al gremio de docentes. El profesor Jesús Echeverría, representante del sindicato de educadores, indicó a Elimpulso.com que las condiciones en las cuales trabajan los profesores son realmente deplorables. Además, calificó como "un pañito de agua tibia" el reciente aumento salarial, asegurando que el mismo no es suficiente para cubrir las necesidades de los venezolanos. Ante esta realidad, no descartó próximas medidas contundentes para seguir ejerciendo presión y continuar levantando la voz de protesta en la búsqueda de una mejor calidad de vida para el sector docente, el cual es el responsable de formar el futuro del país. Echeverría manifestó que de no recibir respuestas de las autoridades después de este paro académico de 48 horas, las acciones sindicales se agudizarán a nivel nacional.