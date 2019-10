Voluntad Popular llama a sectores políticos y sociales a acompañar agenda de lucha del presidente Juan Guaidó #21Oct

Un llamado a todos los sectores políticos y sociales del país a acompañar la agenda de lucha planteada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la cual convoca a los docentes venezolanos a protestar este 22 y 23 de octubre, seguida por una gran manifestación en respaldo al pueblo del Zulia este 24 de octubre, hasta lograr una importante movilización nacional el próximo 16 de noviembre, formularon este lunes representantes de Gremios, Juventudes y Trabajadores de Voluntad Popular.

Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y responsable de Gremios de VP, aseguró que los venezolanos se mantienen movilizados e informó que se han llevado a cabo más de 10 mil protestas durante este 2019. Asimismo, insistió en que en el país existen muchos motivos para presionar la salida del régimen de Nicolás Maduro.

“Los trabajadores venezolanos se encuentran en la miseria porque el salario no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas; nuestros niños, nuestros jóvenes y el 80% de nuestra infraestructura está por el suelo. Más de 250.000 docentes han emigrado y la semana pasada hubo un caso puntual de una maestra que murió por desnutrición en el estado Zulia”, afirmó.

Recordó que el Parlamento venezolano, aprobó la Ley de Garantías para los trabajadores públicos que participen en la defensa de la Constitución y el restablecimiento de la democracia.

“Venezuela es un Estado forajido que no respeta las decisiones de los organismos internacionales. Además, en el artículo 84 de nuestra Constitución se prohíbe la esclavitud, pero el régimen de Maduro lo que ha generado es una situación de servidumbre.Nuestro deber es tomar una ruta unitaria y seguir luchando juntos hasta lograr el cese definitivo de la usurpación”, ratificó.

Mientras que Ana Rosario Contreras, coordinadora del Movimiento de Trabajadores de la tolda naranja, destacó que la agenda de lucha planteada por el primer mandatario interino atiende a las necesidades de los venezolanos que hoy sufren una catástrofe que cobra vidas por falta de alimentos, medicinas e insumos.

“Agradecemos a Guaidó por permanecer conectado con la realidad social que hoy vivimos los trabajadores venezolanos que nos encontramos en un umbral de miseria, con unos salarios írritos que no nos alcanzan ni para cubrir nuestras necesidades básicas. Llegó el momento de superar el miedo, de ir hacia adelante y conquistar #LaMejorVzla, en la que nos podamos

desarrollar realmente, en la que no maten a líderes por pensar distinto, en la que nuestros jóvenes no se vayan el país y en la que no hayan más muertes por falta de alimentos o medicinas. Venezuela, fuerza y fe. Juntos sí podemos lograrlo, vamos a acatar esta agenda libertaria y vamos a la calle”.

Por su parte, el coordinador nacional de Juventudes de Voluntad Popular, Hasler Iglesias, alertó una vez más sobre los ataques de la dictadura contra la autonomía universitaria y el futuro del país.

“Hoy están bajo amenaza las universidades que son el símbolo de cómo la familia que sufre en la miseria tiene una esperanza para superarse. Hoy no solo está en riesgo una institución, sino la oportunidad de cada venezolano de crecer y ser mejor persona. Después del 16 de noviembre, fecha anunciada por el presidente Guaidó, viene la semana de los estudiantes y nosotros estaremos en la calle demostrando que estamos dispuestos a conquistar la libertad”.

Iglesias ratificó la participación de todos los estudiantes venezolanos en cada una de las protestas convocadas por los distintos sectores y la presidencia interina.

“Convocamos a todos los jóvenes del país a participar activamente en la calle, lugar donde nos convertimos en agentes del cambio. #DependeDeTodos que Venezuela vea la libertad y que esta crisis no se repita más nunca”, aseguró.