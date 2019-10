Edgar Machado: Los docentes perdimos el miedo y mantenemos la lucha por una educación de calidad #22Oct

Los docentes perdimos el miedo, ya no nos atemorizan los grupos armados, que muchas veces son llamados por el mismo gobierno, son pocos los docentes que le hacen caso al psicoterror que las Zonas Educativas y el Ministerio de Educación, hacen entre los compañeros, señalo Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Caracas.

Este martes la dirigencia del Sindicato ofreció una conferencia de prensa, durante la cual explicaron los alcances y las razones de la paralización de 48 horas, actividad a la cual se han incorporado los padres y representantes, los profesores de la UCV, las enfermeras y otros trabajadores del sector salud.

“Hoy podemos decir que en el Liceo Andrés Bello, uno de los sitios emblemáticos, estaremos concentrados, al lado del Parque Carabobo, pero fue tanta la presión que algunos docentes están trabajando el día de hoy, están abriendo los salones, hay algunos que se van a incorporar a este paro de 48 horas, pero aún hay algunos que tienen miedo todavía, pero no importa, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y en las cinco asamblea que realizaremos este martes, tendremos el apoyo de los padres y representantes, que para nosotros es fundamental, porque el problema que tenemos, es el mismo que tiene el resto de la población venezolana, las instituciones no funcionan, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no llega a los colegios”, señala Machado.

Hizo referencia a una denuncia que hacen los docentes de un pre escolar, en El Valle, donde la directora informó a los padres que hoy les iban a dar comida a los alumnos, como una forma de romper el paro de docentes, utilizando el hambre de la población venezolana.

“Nosotros seguimos en pie de lucha y en estas cinco asambleas, tendremos el apoyo de los docentes de la Universidad Central de Venezuela, del Pedagógico de Caracas y de otros factores que se están uniendo al paro magisterial, como las enfermeras que también viven una situación bien difícil”, afirmó.

Reveló Machado que en estos momentos en la Federación Venezolana de Maestros, están elaborando las tablas salariales, señalando que en las redes circulan muchas informaciones que hay que manejar con cuidado, agregando que en la página del Ministerio de Educación colocan unas tables que cuando las comienzan a evaluar, detectan que no es lo que están reclamando, siendo esta la razón por la cual la FVM durante toda esta semana están elaborando las tablas, indicando que las tablas del ME no han sido enviada a los gremios.

“Lo que ocurre es que aún no se había dado el aumento cuando ya los precios de los productos de la Canasta Básica, ya habían sido incrementados, por lo que el ajuste se convirtió en sal y agua, la Canasta Básica hasta el mes pasado costaba más de 9 millones de bolívares, entonces ¿Cuánto tiene que ganar un venezolano para poder cubrir nuestras necesidades básicas?, todos tenemos un núcleo familiar y lo que ganamos solamente nos alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica”, señalo.

Explico que en el gremio docente existe un escalafon, que va desde técnico superior no graduado, hasta docente VI y cada una de estas escalas tiene asignado un monto, como ejemplo refirió su caso donde estudio 5 años en Pedagógico para graduarse de profesor, luego hizo una especialización, mientras que otros docentes tienen maestrías y doctorados, indicando que los docentes constantemente se están preparando.

Explicó que la directiva del Sindicato de Maestros de Caracas, estará operando durante el paro en Parque Carabobo, indicando que hay otros cinco puntos de concentración, en el oeste estarán en la estación del Metro Caricuao y allí se concentraran las parroquias Caricuao, Macarao y Antimano; en el sur en la salida Los Jardines del Valle del Metro de Caracas, donde estarán todas las parroquias que rodean el Valle/Coche; en el noreste en la estación del Metro La Paz y allí se concentrarán lo que es la Vega, El Paraiso, San Juan y en el kilómetro 12 de la vía hacia El Junquito.

“Quiero hace un llamado a los padres y representantes, para que no envíen a los niños a los centros de educación, porque nosotros estamos luchando, no solo por las condiciones de nuestra contratación colectiva, sino con lo que tiene que ver con la calidad educativa, donde los docentes sean bien pagados, donde las instituciones estén acordes al trabajo que en ellas se realiza y que los niños puedan tener una educación de calidad, con una alimentación adecuada, no como ocurre hoy cuando el Ministerio de Educación lo que esta ofreciendo como alimentación, es chicha”, dijo Machado a FMCenter.