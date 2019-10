Victor Márquez: Convocatoria oficialista el 24 de octubre busca amedrentar a la población #22Oct

La convocatoria hecha por el PSUV para realizar una movilización el próximo 24 de octubre, cuando también se realizará la actividad de la oposición, es una estrategia que siempre han utilizado y que tiene como objetivo, amedrentar a la población, aseguró Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.

“Esto no es nada nuevo, esto forma parte de una estrategia política que han desarrollado durante muchos años, con la intención de intimidar a la población venezolana, pero a nosotros no nos va a intimidar, en particular ya aparecieron acciones que tienen que ver con eso, realizaron una movilización de ellos en la Universidad Central de Venezuela, y la actividad consistió en quemar parte de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas”. afirmó.

Agregó que este es el modo de actuar del gobierno, no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario que viola los derechos y que para estructurar el poder llaman a ejercer la violencia, luego andan pidiendo respeto a los derechos humanos en otros países, cuando ellos violan la Constitución, violan los resultados electorales y violan cualquier cosa, dijo Víctor Márquez.