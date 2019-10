VIDEO Venezolanos hacen colas para ir a Colombia antes de que se cierre la frontera #23Oct

View this post on Instagram

#Frontera Fuertes colas se observan este miércoles en la avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira, punto que conecta con el puente internacional Simón Bolívar, a solo horas de que se cierre el paso fronterizo por parte de las autoridades colombianas. Este lunes, el gobierno colombiano anunció que la frontera con Venezuela será cerrada desde el jueves, a las 0:00, hasta el domingo a las 4:00 p.m Aún se desconoce si habrán excepciones con personas que tengan sus boletos comprados, y viajen desde Cúcuta, así como para niños venezolanos que estudian en La Parada o Villa del Rosario y pacientes que tienen sus consultas en el hermano país. Reportó: Jonathan Maldonado (@ponchogocho) #LaNacionWeb