OPINIÓN Reflexiones en positivo: No debemos olvidarnos que todo sufrimiento oculta una bendición y reporta algún bien #24Oct

Se dice que para sentirse contento con uno mismo debe liberarse de echarle la culpa a los demás, el buscar un culpable por sus errores y fracasos no es de persona consiente que quiere asumir responsabilidad y por tal, no es confiable, aparte que el espíritu de venganza y la necesidad de los juicios así la vida es más útil y por la paz debe evitarse a toda costa, me gustaría que mis reflexiones siempre sean positivas pero a veces se me hace un poco difícil al ver tantas diferencias marcadas que me confunden, notando un alto porcentaje que está sufriendo, llorando, hambriento, en busca de algo para sobrevivir, tristemente los que estudian esta materia hablan de un Noventa y Tres por ciento (93%) y una pobreza aguda del casi Noventa por ciento (90%) esto lo que causa es desorientación, tristeza y aun sabiendo de donde viene la culpa o fue que ya en nuestro país se instaló la revolución de la granja; aunque no debemos olvidarnos que todo sufrimiento oculta una bendición y reporta algún bien.

Por su puesto que estamos confundidos y nada se ve claro cuando vemos un país y su gente, según las estadísticas un Noventa y dos por ciento (92%) haciendo milagros para sobrevivir, bajo un régimen de sacrificios, dolor y vejámenes, también observamos un mínimo porcentaje de la población donde dice que un Siete por ciento (7%) es un grupo, prácticamente nada, que viven en la abundancia junto a su entorno, dándose la gran vida de Jeque, sin límites, en sus gastos y ambiciones; mientras ellos gozan, bailan, cantan y les sobra el alimento y estando consciente que hay muchos niños y ancianos que se acuestan sin comer o con un dolor por no tener forma de obtener un calmante; ¡Por Dios¡ a donde están los políticos que son los que toman las decisiones, da la impresión que se les olvido paro lo que fueron elegidos o también son insensatos cayeron en algo que dicen que las cosas del estado son muy serias para dejarlas en manos de los políticos, hagamos todos un ruego por alcanzar un auténtico sentido interior de amar y de armonía, eso es justamente lo que debemos ofrecer.

No dudo que todos deseamos hacer de la crisis una oportunidad; por tal aspiramos que pronto haya un cambio en positivo por medio de una unión consolidada y con inclusión, donde primero es el país, cambia de ideologías en idiosincrasias, en destructora por constructoras, donde se encuentre el cambio del progreso y de permanente hacedores a tiempo completo, sin perder tiempo en enfrentamientos viscerales y caza enemigos o como gallitos de peleas, que cuando no consiguen contendiente se picotea el mismo, ya es suficiente practicar lo que nos dejó dicho Víctor Hugo “Es bueno que todos aportemos aunque sea con el poder de la mente”, entre el gobierno que lo hace mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta solidaridad vergonzosa, se da un parecido por no decir un retrato hablado, aunque también se dice que mientras más oscura sea la noche mejor se verán las estrellas, tengamos fe, todo lo que va a ocurrir tiene su hora, frase Bíblica.

Pero conociendo los sentimientos y costumbre del Venezolano, sé que todos piensan en la pronta refundación del país, olvidando lo malo y fuerte que ha sido esta crisis, lo que se ha visto y aun se ve, es solo una pesadilla y no una realidad que el desastre de país que se vive es mentira, que los números que presentan las estadísticas están equivocados y que la patria sigue siendo un paraíso, ese es el sentir de los nobles, jamás creerán, ni lo desean, que la inflación de este año a mucho más del Cincuenta mil por ciento (50 mil %), que para la canasta familiar se necesitan Sesenta Mil Millones de Bolívares si le agregan los Ocho Ceros, que es mentira que la pobreza está en el Ochenta y Siete por ciento (87 %) que un sueldo básico es de Cincuenta y Seis centavos de dólares ($:0,56) que la inflación es la más alta del mundo en toda la historia, que el riesgo país es muy alto, que no respetan la propiedad privada, que la intervención de los predios productivos sigue, que la inseguridad va a galope, que la diáspora y ausencia del venezolano según la estadísticas pasan a los Seis millones (6.000.000), esto es lo que la gente que desea el bienestar para todos no quiere ni oír ni creer, porque su mente positiva y su creatividad lo conducirá a que estas negras y oscuras pesadillas se conviertan en dulces sueños y alegres realidades, conscientes de que pronto nuestra patria sea una ventana abierta al mundo de la excelencia y la abundancia, sin olvidar cuando estemos consciente que la confianza es el más importante insumo para poder producir.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Condolencia:

Recibí la triste noticia del Vil secuestro y asesinato de un productor agropecuario y hombre trabajador, víctima de la delincuencia, la inseguridad que atropella a todo el que quiere producir, generar puestos de trabajos y divisas para el país, así como enluta a honorables familias y especialmente a la Federación Nacional de ganaderos Fedenaga, por este lamentable suceso, nuestra solidaridad, con el sentir de nuestra Federación y el dolor que ha causado la desaparición física de este productor.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]