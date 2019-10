Pizarro: 40 niños están en riesgo de perder sus quimioterapias #26Oct

A través de su cuenta en Twitter, el comisionado de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, aseguró que 40 niños en el país están en riesgo de perder sus quimioterapias, por culpa de la dictadura que solo ha generado hambre y muerte.

“La dictadura ha generado miseria, corrupción y muerte. No está bien ni es normal que al menos 40 niños con cáncer estén en riesgo de perder sus ciclos de quimioterapia porque los equipos no funcionan. Este no es el país que merecemos”, escribió el parlamentario.