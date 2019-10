OPINIÓN La Estrategia de la Planificación #27Oct

Facilitando recientemente un taller de planificación estratégica me preguntó un participante si “Maduro por fin se iba”. Le dije que no sabía; lo cual no le gustó. Lo que sí le agradó fue un re encuadre psico sociológico de la planificación que le abrió un mundo nuevo: “Con o sin Maduro, le dije, es necesario cambiar nuestra Estrategia de Planificación”.

La Estrategia que necesitamos cambiar se caracteriza por planificar enfocando casi exclusivamente al Entorno Macro político y económico – lo psico – y buscando relaciones – lo social – “cambiando el gobierno, pasando desapercibidos o enchufándonos para cazar rentas o privilegios individuales”. Este enfoque es vertical y sus relaciones son de dependencia del gobierno de turno; con el agravante de que casi nunca algún sector ha logrado influenciarlos – institucionalmente -.

La Estrategia de Planificación que recomiendo no puede ignorar las condiciones Macro (inflación, controles, escasez, arbitrariedades u oportunidades), pero también busca desarrollar estrategias hacia otros tres entornos: el Sectorial, el Mercado y la Organización. Sobre estos tres ámbitos tenemos mayor control que sobre el Macro y, por ende, las relaciones que podemos construir son más horizontales y equitativas que la fulana dependencia del gobierno más o menos autoritario de turno.

Es mucho lo que podemos hacer en el entorno Sectorial o Cadena de Producción construyendo relaciones ganar-ganar con suplidores, transportistas, distribuidores, etc. En el Mercado de la categoría los grandes retos son diferenciarnos de nuestros competidores, no sólo competir y cooperar con ellos; posicionarnos en las mentes y corazones de nuestros clientes y hacernos accesibles a los no clientes. Y, en dentro de la Organización, es perenne el reto de armonizar los intereses entre propietarios y los diversos niveles de colaboradores. Sólo considerando que estos otros tres entornos son importantísimos, podemos responder la pregunta: ¿por qué se deterioran o quiebran las empresas en los países más desarrollados, en los cuales los gobiernos, en vez de tratar de acabar con ellas, las promueven?

José Antonio Gil Yepes

@joseagilyepes