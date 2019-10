OPINIÓN Apostillas sobre Hechizo de Perla (Val VIII) #28Oct

<<Aquí sopla la vela, ahí sopla la arena. Ahí espera un hombre rico… aquí espero yo>>

La voz de Shai-Hulud de la Historia Oral

<< Tu señor sabe muy bien lo que encierra tu corazón. Basta tu alma en este día como cómputo contra ti. No necesito testigo alguno. Tú no escuchas a tu alma y en cambio prestas oído a tu ira y a tu rabia…>>

Nuestro señor Leto a un Penitente de la Historia Oral

Uno de los Diarios Robados que consiguieron como aprendizaje en el otro mundo los tres suertudos y asombrados margari-ñeros, allá el siglo pasado, se dice que antes del período de la IV, en años, concuerdan los cronistas, donde el hoy territorio de nadie era una república con poderes separados y en manos demócratas y no de tiranos civiles disfrazados de comunistas a ley de los aprovechados cubiches que nos chupan la sangre como Sanguijuelas, apoyados por militares que no honran lo que dejó de ser divisa hace más de cuatro lustros, se leía del Historia Oral del profeta Paul Muad’ Dib… El problema de la jefatura es el mismo…¿Quién hará el papel de Dios>>

Don Chico Marín, ex pescador de la comunidad del Tirano, biólogo de la UDO-NE,capitán-líder del peñero artesanal de carpintería de ribera asesorado por el famoso ictiólogo Fernando Cervigón,siglas ARSH-Perla Ñera, con su primer oficial, Chichito Marval, ñero de Los Robles, bachiller, chef de su propio local en Playa del Agua, y el ñero mas bruto que el dictador de la casa del pez que escupe el agua, Cheo Macanao, que no sabe nadita de nada y hay que enseñarle todo, encontramos un buen día, y (que aun no medimos cuan aciago o valioso, ha terminado de ser), el hallazgo de una suerte de pórtico intergaláctico, en mitad del Mar Caribe, cerca de las islas de sotavento, en forma de una Perla XXXL, talla extra grande para obesos con morbilidad crónica. La perla fue descubierta en situación todavía en evaluación de su realidad fantástica pero no por ello menos innegable.

Responde y supimos tan pronto la tocó Chuo, cómo fue ese portal a otro mundo, en el que conocimos a nuestro guía héroe central Viernes D’Artagnan,un ser multidimensional, milenario y telepático que hablaba emitiendo una especie de sudor frontal que permitía el uso de melange, especie presencia que permite ver un futuro cercano a quien la consume, pero no humanos en plena evolución, como los terrícolas,de acuerdo a los viajes que nos tocó a través de universos-multiverso de forma interestelar, pero igual y especialmente, a través de tres factores notables. El conocimiento-aprendizaje, la imaginación y la capacidad de asombro. Los 3 representados en la figura del niño de diez años Jr. Marín, el nieto del Capitán América, su héroe junto a su padrino V, quien fue su mecenas en un futuro que aún reposa entre la realidad y el ensueño.

Lo creíble del escrito es que es increíblemente real como para ser invento e increíblemente fantástico como para no ser relatado como realidad. En ello reside la entereza, si se quiere. Lo que no es problema para la pureza evolutiva de la joven humanidad quien Jr, representa genuinamente con risas, asombros, preguntas, inquietudes e incluso sueños nocturnos en patios de cítrico y guayaba,con arenas de playa regando con lluvia de polvo,el recuerdo del planeta reseco del multiverso Arrakis-Dune, en el terreno fértil de la imaginación del nieto del Capitán América… todo ello relativo a las Partes I–IV-ya escrita, y las partes V-VIII, escribiéndose, en los que diseñé la estructura de los capítulos para cubrir visitas al museo Fremen donde residían los Diarios Robados, entre otros conocimientos-sabiduría del multiverso,y un segundo viaje al planeta Imperial de la Enciclopedia Galáctica y su Fundación 1ra y 2da. Es posible que esa entrega nos deje, más o menos, unas tres partes más, del V al VIII… habíamos visitado-conocido de entrada, el planeta púrpura y el Cristo escarlata.

Entre las cosas que deben saberse, quienes crean que es solo cuento de ciencia ficción y nada más, es que no sería simple verlo así y de hacerlo,empiezan por equivocarse. Debe verse como la mixtura de realismo mágico, literatura especulativa y humor local, aderezado por una intención pedagógica a través del interesante método ancestral de la mayéutica. En un ritmo casi ininterrumpido, infinito e infinitesimal, los mosqueteroso mosque-ñeros, llegaron un día en faena de pesca cotidiana, mas asustados que judío en campo nazi, al planeta mas reseco, como se dijo, de toda esta parte del multiverso, a quién sabe, qué demonios. No hace ninguna gracia encontrar delfines nariz de sudor, atunes aleta vainilla, y orcas con mantos púrpuras, como Césares del Imperio Romano…

Entre tantas cosas que puedo mencionar solo a modo de resumen monumental, pues para enterarse de los detalles, habrá que hacer el desgaste de leer a fondo el escrito Hechizo de Perla P-I-IV y con detenimiento toda la saga que probablemente, a decir de cálculo aproximado de ocho partes, en todo caso no más de diez para la primera entrega. A razón de la historia de Jr. y su padrino V recorriendo los mundos. Estamos en pleno estado de precognición y así el relato margari-ñero es más épica que mero cuento que algún día dormirá en el olvido. No será éste el caso de la saga ñera intergaláctica para el mundo, más si consideramos que somos hoy en día, el país más castigado del planeta, mal llamado La Tierra, en vez de planeta Acua…

Recuerdos, paisajes, safaris, expediciones, aliados, contiendas, antepasados, extinción, actividad bélica, la profecía, la Senda de Oro, la religión, los grupos, los dioses, los padres y madres, la mecánica del multiverso, la fijeza del lenguaje, el Shai-hulud, la leyenda de melange y la gran reserva, monarquías como modelo de gobierno y sistemas similares, guerrilleros, arte y cultura, pintura rupestre, ecología, predadores y presas, civilizaciones, y cobardía, el real visionario, comprensión de la historia, el caudillo, Dune y Arrakis, el poder, burocracias religiosas, memorias plásticas, la fuerza interior, las formas tribales de existencia, la infatuación burguesa, en fin las relaciones cambiantes y la naturaleza inalterable einexorable de lo absoluto, es decir, de lo efímero, en resumen todo lo que describe en conocimiento y sabiduría. Los Diarios Robados

Dicho todo esto, solo queda en el derrotero de cada uno, descubrir que… Hicieron falta casi un millar de años para que el polvo del viejo planeta desértico de Dune, abandonara la atmósfera, y quedara ligado, convertido en tierra y agua. Hace 2.500 años que no se saque el viento, lo llamaban, el que levanta la arena, causando terribles tormentas de Coriolis…la historia ñera está en pleno viaje al infinito…

Marcantonio Faillace Carreño