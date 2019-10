Trump publicó imagen del perro que encontró al lider de ISIS #29Oct

Después de confirmar la muerte del líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó una fotografía del perro que encontró al terrorista más buscado del mundo.

Trump hizo pública la imagen a través de su cuenta de Twitter y calificó de “maravilloso” al Pastor Alemán que participó en el operativo.

“Hemos desclasificado una fotografia del maravilloso perro (el nombre no ha sido desclasificado) que hizo tan gran trabajo en la captura y muerte de líder del ISIS, Abu Bkar al-Baghadadi”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, acompañando la imagen del canino.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019