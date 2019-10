VIDEO Barquisimetanos cambian su estilo de vida por la escasez de gasolina #29Oct

View this post on Instagram

A pesar de que transcurre el tiempo, la situación de la escasez de gasolina, y por ende, las largas colas para abastecerse del combustible, siguen evidenciándose en toda la ciudad. . Los ciudadanos barquisimetanos deben apartar una cierta cantidad de tiempo a la semana para dirigirse a los puntos de servicio, y así llenar el tanque de sus vehículos, pero a su vez, tienen que dejar de hacer algunas actividades, o incluso, dejar de laborar, para llenar el tanque de sus vehículos. . Así lo manifestó para Elimpulso.com el ciudadano Gregorio Navas, quien aseguró que ha cambiado su forma de vivir, ya que debe invertir su tiempo para hacer las colas de gasolina, en lugar de descansar para seguir trabajando con el objetivo de conseguir el sustento para su hogar. . Asimismo lo indicó Emily Piña, otra ciudadana barquisimetana que invierte su tiempo en estas colas, quien expresó de manera contundente que es necesario un levantamiento ciudadano, para que estos salgan a exigir sus derechos ante un régimen que tiene a los venezolanos olvidados. . Además, recalcó que anteriormente tenía una manera de vivir totalmente distinta, pero que ahora, sabiendo los problemas que existen en cuanto al abastecimiento de combustible, debe reprimirse de hacer algunas diligencias necesarias y prefiere no sacar su carro para rendir la gasolina. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Problema #Escasez #Gasolina #Combustible #Colas #Ciudad #Calle #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #29Oct