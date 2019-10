Mauricio Brin: Industria de la construcción ha caído 90% y opera a 10% de su capacidad instalada #29Oct

Una caída del 90% registra la industria venezolana de la construcción, la cual está operando a solo un 10% de su capacidad instalada, de acuerdo con la información dada a conocer a los medios de comunicación, por el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Mauricio Brin, en el marco de la Convención Anual de la organización gremial.

Señaló que de acuerdo con las ultimas cifras dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela, ya para finales del 2018 el sector registraba una caída del 90% y para el primer trimestre de este año la situación no ha registrado ninguna variación, afirmando que operan en mínimas condiciones, señalando que el sector privado de la construcción está paralizado, mientras que el sector público no tiene proyectos importantes de infraestructura, perlo advierte que el sector de los constructores venezolanos se mantienen, planteando soluciones e implementando las herramientas que requieren para solucionar las cosas y poder avanzar.

Hizo referencia a las obras que fueron paralizadas, al ser intervenidas por el ministerio del Transporte, en un número que superior a las veinte y tantas, señalando que son muchos de los proyectos de las líneas del Metro, señalando que en estos momentos cualquier persona que se monte en este servicio de transporte masivo de pasajeros, inmediatamente se da cuenta que está colapsado.

Admite que la falta de financiamiento y de insumos, han sido factores que han incidido, en forma determinante, en el declive del sector de la construcción.

“Las plantas de cemento, las de acero, están produciendo a sus mínimos históricos, por problemas fundamentalmente de mantenimiento y de actualización tecnológicas, para la recuperación de estas plantas, el Estado tiene que permitir nuevamente la participación del sector privado, esta es la llave para poder nosotros comenzar a reactivar el sector, que no recibe financiamiento de la banca, desde que comenzó el proceso de hiperinflación, ya que con ese marco, en bolívares no funciona, por que todos los bolívares que tienen los bancos, no alcanza para la construcción de unas 2.000 viviendas, sumando los recursos de todos”.

Brin se refirió a la última medida anunciada por el Banco Central

de indexar el financiamiento comercial al valor del tipo de

cambio, señalando que en alguno otro momento, pudiera haber

funcionado, advirtiendo que mientras no le liberen el encaje a la

banca, nada se esta haciendo, porque no habra dinero para prestar,

aun cuando las condiciones de los financiamientos, puedan ser

buenas para los bancos.

Al reflejan la magnitud de la crisis en el sector construcción, Mauricio Grin señaló que apenas están operando unas 600, de las 1000 que habían hace algunos años, advirtiendo que de continuar la declinación de la actividad, la operatividad para el cierre del año 2019 pudiera ubicarse apenas en un 5%.

Durante este encuentro, el sector construcción presentó algunas alternativas de financiamiento mixto, de obras de infraestructura, que han resultado exitosos en algunos países, incluso de América Latina.