Vídeo Grupos chavistas agreden a María Corina Machado y periodistas de VPI en Apure #29Oct

View this post on Instagram

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado fue agredida por grupos chavistas, durante su visita al estado Apure, la tarde de este martes. . Machado junto a parte de su equipo y miembros de su tolda en la entidad llanera, realizaba un importante acto, cuando a la salida del mismo fue atacada por personas identificadas como seguidoras del régimen de Nicolás Maduro. . En el lugar se encontraban transmitiendo importantes medios de comunicación, como el equipo del canal online Venezolanos Por la Información, quienes también fueron golpeados por los grupos chavistas. . Debido al revuelo, Machado fue sacada del sitio con seguridad. Cabe recordar que no es primera vez que la dirigente es agredida por grupos seguidores del régimen, pues el 24 de octubre del pasado año, fue golpeada en Upata junto a su equipo de trabajo. . Texto: Yorvi García Vídeo: @vpitv . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #MaríaCorinaMachado #Apure #Agresión #Periodistas #Ataques #Chavistas #Noticias #Información #News #ElImpulso #29Oct