VIDEOS Docentes de escuelas de Fe y Alegría salieron a las calles por mejoras salariales #29Oct

Cansados de tanta desidia, docentes, padres y estudiantes de las escuelas de Fe y Alegría en Caracas y Lara salieron a las calles a reclamar mejoras en todos los aspectos de la educación escolar en Venezuela.

La protesta que fue convocada por los docentes de esa institución fue acompañada por representantes que están conscientes de la grave situación que vive el sector y que pone en peligro el normal desarrollo de las clases.

En las protestas de Lara y Caracas los docentes reclaman por la educación, por un salario digno y por una justa reivindicación de sus derechos laborales.

Cientos de docentes denunciaron la precaria situación en la que acuden los alumnos a clases y exigen salarios dignos.

“Con los niños, con los niños no te metas, sustituyendo docentes por chamos express salientes“, era una de las consignas más repetidas en una de las protestas en la ciudad capital.

Por su parte los estudiantes y docentes del CECAL Cristo Rey de Fe y Alegría, y la Unidad Educativa Colegio Pedro Legaria, gritaron “No estamos desfilando, estamos protestando” durante la protesta en el oeste de Barquisimeto.

Parte de las penurias que pasan los docentes de Fe y Alegría es la falta de pasaje para ir a sus puestos de trabajo, el mal estado de las escuelas, la situación de hambre que presentan algunos niños en la institución por la crisis humanitaria compleja que viven los venezolanos.

Luisa Pernalete educadora que trabaja diariamente por Fe y Alegría y en defensa de los derechos humanos denunció a través de su cuenta en Twitter que las maestras en Venezuela renuncian porque “con esos salarios no hay manera ni siquiera de poder llegar al trabajo. No alcanza ni para los pasajes”.

“El derecho a la educación supone maestros con salarios justos, dignos. Un maestros no puede dar clases en paz pensando con qué dará de comer a los hijos o de dónde saca el pasaje para regresar a su casa”, dijo Pernalete a través de la etiqueta #SinMaestrosNoHayEscuelas utilizada en la red social Twitter.

Pernalete informó en su cuenta @luisaconpaz en Twitter que hay liceos de Fe y Alegria que no han podido regularizar sus clases por no contar con suficientes profesores. “Yo he ayudado a crear nuevas escuelas sin contar con locales, eso es temporal, pero contaba con maestros… sin ellos si no me comprometía. Con esos salarios no hay maestro que pueda trabajar”

Cabe destacar que Nicolás Maduro este lunes tras su llegada de la Cumbre de Países no Alineados realizada en Bakú, capital de Azerbaiyán, aseguró que la inversión del sector educativo ha sido garantizada.

