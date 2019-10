COLUMNA El rincón de los miércoles #30Oct

Definitivamente este gobierno todo lo hace mal. No sabemos si con intención o por hacer demasiado caso a quienes sirven de asesores en el gabinete ejecutivo. Por una parte, anuncian un aumento del salario mínimo, que dicho sea de paso no satisface a nadie, y por la otra no obliga a los bancos a pagarle a los pensionados la suma acordada. Millones de personas acudieron a esas instituciones en busca de ese dinero formando filas interminables para recibir apenas unos 70.000 bolívares y la promesa de regresar una semana después donde volverán a sufrir de humillaciones para cobrar otros 70, con lo cual el régimen o los bancos siguen en deuda con los beneficiarios. Lamentable desde todo punto de vista la política bancaria frente al público. En el estado Lara, por ejemplo, solamente funciona apenas un cajero para atender al público sin tomar en cuenta las molestias de quienes hacen un gran esfuerzo para llegar hasta las instituciones financieras. Otra de las quejas tiene que ver con las disposiciones de no acceder a los pagos cuando se repiten con frecuencia, es decir, solo aceptan tres retiros a la semana de solo 20.000 bolívares, una cifra insignificante si tomamos en cuenta los actuales precios de la cesta básica.

II

Yajaira Andueza es una excelente periodista larense, premiada, entre otras colegas suyas del continente, por la Sociedad Interamericana de Prensa, por un excelente trabajo de investigación denominado voces del desamparo, un valioso documento sobre las víctimas del proceso político venezolano. El trabajo requirió de tiempo y paciencia para reunir a decenas de personas que sin temor explicaron detalladamente flagrantes violaciones de los Derechos Humanos cometidos por funcionarios del régimen. Los interesados en este histórico material pueden verlo en las redes sociales…

HUMOR.- El próximo 15 noviembre dos personajes muy conocidos medirán fuerzas cuando se presenten en diferentes escenarios – al menos así lo dicen las promociones- El Conde del Guácharo en las Trinitarias Suite de Barquisimeto y Emilio Lovera, en el Lidotel. Ambos son muy buenos y con diferentes estilos de humor popular. Hagan sus reservaciones…

EL PUMA vuelve a rugir con fuerza. José Luis Rodríguez, ya recuperado de la delicada operación al que fue sometido, ha logrado copar la escena en cada una de sus presentaciones en varios países de nuestra América Latina, Apoyado en su nuevo disco prepara vatios conciertos en Europa, comenzando en España donde se le espera. Agradecido, es el título del compacto que ya registra buenas ventas. Cuando puedan busquen la simpática entrevista del Puma con Bertín Osborne en las redes sociales.

III

ELECCIONES: – Alberto Fernández será el nuevo Presidente de la Argentina, un paso falso del cual seguramente se arrepentirán quienes le han dado el voto, si es verdad que se trata de un cachorro de Kitcherismo, de ingrata recordación para ese país. No pudo Mauricio Macri superar el reto de las encuestas donde Fernández se mostraba muy superior en la preferencia de los ciudadanos. Los problemas de índole económico sirvieron de cadalso para una derrota anunciada a pesar del leve repunte de los últimos días del Presidente. Mientras eso ocurría, en Bolivia seguía la protesta por el presunto fraude del cual se acusa Evo Morales. Hasta ahora se han presentado irrefutables pruebas de las manipulaciones atribuidas al árbitro electoral. En Chile, Sebastián Piñera, Jefe del Estado, batalla contra los grupos terroristas que buscan su salida de la presidencia provocando el caos urbano en la capital de un país que tiene las mejores cifras de crecimiento económico y el menor índice de desempleo de Latinoamérica ¿saben cuánto es el sueldo mínimo en Chile?, Pues, anda por encima de los 400 dólares, nada comparable con lo que reciben los venezolanos, ocho dólares apenas.

Luis Rodríguez Moreno