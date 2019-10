Difunden vídeo del momento exacto de la detención del hijo del Chapo Guzmán #30Ago

View this post on Instagram

El Gobierno de México dio una rueda de prensa para dar a conocer la cronología de los hechos ocurridos durante el operativo tras el cual realizaron la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «Chapo» Guzmán, en Sinaloa. . El gabinete de seguridad hizo un recuento minuto a minuto del operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa, que provocó casi una veintena de enfrentamientos de sicarios con fuerzas de seguridad. . En el vídeo se observa el momento en el que fuerzas de seguridad mexicanas obligan a salir de una casa hacia el garage de la misma a Ovidio Guzmán, uno de los diez hijos reconocidos del Chapo, y detrás de él salen una mujer y dos hombres más. . Texto: Yorvi G / Agencias Vídeo: RT . Lea más noticias en www.elimpulso.com