Juan Guaidó: No vamos a ir a elecciones que no sean libres #31Oct

Este jueves el presidente encargado de la República, Juan Guaidó participó en el “Encuentro Nacional de la Sociedad Civil“, evento organizado y convocado por el Frente Amplio Venezuela en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello.

Juan Guaidó aprovechó la oportunidad para dejar claro que no van a haber elecciones que no sean libres en Venezuela. “Recuerdo a un profesor que hablaba de hacer explícito lo implícito, a veces damos por descontado cosas, hablamos de temas por separado como la ruta planteada, no vamos a ir a elecciones que no sean libres“

“No nos vamos a prestar para una farsa, la sociedad civil no lo hará, a los primeros que atacaron fue a los sindicatos, hoy se refleja su esfuerzo en la lucha de los maestros, las enfermeras, sectores golpeados”, dijo Guaidó ante las representaciones de ciudadanos de gran parte del país. La representación del estado Zulia no asistió debido a la crisis, el transporte y la gasolina dijo Guaidó.

“Hay que visibilizar que el dinero no alcanza”

Guaidó consideró las necesidades que pasan los venezolanos ante el costo de la vida y la debacle de todos los servicios. “El sueldo no alcanza, hay que visibilizar esto, el régimen quiere hacer ver al mundo que aquí hay una pugna por el poder y no es así”

“Hoy es una hazaña hasta llegar a la universidad, el Metro se para, la cotidianidad se ha convertido en una hazaña, hemos protestado, hemos marchado, hemos votado, hemos no votado como el 20-5-2018″, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional.

La unidad es un hecho

El presidente encargado aseguró que la unidad que tanto anhelaba el venezolano opositor se ha conseguido. “Es momento de actuar, tenemos una estrategia, se han cometido errores pero hay que mejorar e insistir, presionar por una solución al conflicto, hace un año nos preguntábamos si lograríamos unidad: objetivo superado“.

Asimismo hizo un llamado a todos los venezolanos a no acostumbrarse a las dadivas que el régimen pretende a través de las cajas CLAP. “El objetivo del régimen es normalizar la crisis, entregarnos una caja de comida y pretender que vamos a darle las gracias, nos vamos a acostumbrar a esa situación?”.

El llamado es a protestar el #16Nov

Guaidó volvió a llamar a la calle y reafirmó la invitación a participar en la movilización del próximo sábado 16 de noviembre en todas las ciudades del país. “Apenas el 20 % de la población sabe de la convocatoria del #16Nov, eso es porque hay una dictadura, pero hay razones para protestar, hoy el reto no solo es comunicar el mensaje sino acompañar a los sectores”.

No más miedo

Muchos son los que critican al venezolano por no salir a la calle. Unos dicen que es la falta de representación de un líder otros dicen claramente que los venezolanos tienen miedo. Y no es para menos después de la cantidad de muertos y detenidos a raíz de las últimas protestas en el año 2017. En referencia a ese miedo y al papel de verdugo que juega el régimen Guaidó aseguró que esta “es una dictadura que ejerce el poder de manera sádica, lo vimos cuando asesinaron al capitán Acosta, a Edmundo Rada, es para que nos dé miedo, no dan un paso más porque solo les queda el miedo”.

“Hay una lucha entre el miedo y la esperanza, cuál lobo alimentamos ? No nos vamos a detener, pido confianza en el futuro del país, en estos jóvenes, ellos quieren crear sensación de que no pasa nada”, dijo Guaidó.

Noticia en desarrollo