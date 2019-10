Richard Blanco a Juan Guaidó: No cuente conmigo para ningunas elecciones #31Oct

El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco representante también del movimiento 16 de Julio, le escribió este jueves al presidente Juan Guaidó y lo instó a cumplir con la ruta que planteó desde que asumió la encargaduria de la presidencia.

Desde el exilio, Blanco escribió a través de su cuenta en Twitter a Juan Guaidó ya que no tenían comunicación desde el mes de abril.

“Señor Presidente Guaidó seré breve : NO CUENTE CONMIGO, para ningunas elecciones si decide usted convalidarlas. No lo voy acompañar. Usted estableció una ruta que compré claramente y desde que estoy en el exilio por razones que poco a poco he venido entendiendo, lo único que hago es llevarlas a cada uno de los venezolanos acá donde temporalmente me encuentro en Argentina y buscar el apoyo de todos los que pueda para usted”, Fue uno de los trinos de Blanco dirigidos a @jguaido.

Asimismo, lo instó a dejarse ayudar para poder sacar del poder al usurpador Nicolás Maduro. “Déjese ayudar porque todos los venezolanos estamos deseosos de salir de esta desgracia que significa tener a estos narcos, hace falta ejercer con fuerza la palabra”, dijo.

El diputado en el exilio reiteró una vez más que “con delincuentes no se dialoga. No perdamos más tiempo. Es ahora. Ni un solo segundo más en el poder pueden aguantar los ciudadanos. Usted me entiende ?”, cuestionó.