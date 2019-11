Ismael León: Con el Censo Habitacional el régimen pretende seguir manipulando a los ciudadanos #1Nov

El Censo Habitacional y el “Plan Ubica tu Casa” que lleva a cabo el régimen usurpador de Nicolás Maduro, representa una manipulación política contra los ciudadanos, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Ismael León, al pronunciarse sobre los riesgos de estos procedimientos.



“Esto es un teatro y una maniobra del régimen para tratar de asustar a la gente. Ubican viviendas desocupadas para manipularlas a su manera y se aprovechan de cara a próximos procesos electorales que ellos pretenden hacer con un CNE impuesto. Es una manipulación política y social para conseguir votos”.

Desde un foro dedicado a informar sobre la estafa que representa el censo y el “Plan Ubica tu Casa”, León afirmó que “Aquí lo que hay es una mafia del usurpador, ¿por qué no han hecho el censo en Antímano, Las Adjuntas, La Vega o en otras zonas populares? No lo hacen porque ahí no les van a abrir la puerta. Esta es una campaña para crear miedo”, advirtió.



El parlamentario ratifico que los usurpadores están acostumbrados a tener viviendas y objetos materiales sin ganárselos, llamando nuevamente la atención de que este proceso no lo esté llevando adelante el Instituto Nacional de Estadística, que es el tiene la facultad, por ley para realizar los censos en el país.