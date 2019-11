Barquisimetanos hacen esfuerzos para adquirir adornos navideños #03Nov

Se acerca el mes de diciembre, fecha en que los barquisimetanos acostumbran decorar sus casas con motivos navideños. Por esta razón Elimpulso.com consultó el precio de los adornos y árboles de navidad, así como la opinión de los ciudadanos sobre como evalúan el precio de estos artículos.

“Quería adornar con los colores tradicionales, pero la verdad es que no me va a alcanzar”, declaró la señora Jusse López, quien observaba la mercancía en exhibición de un local comercial.

“No he comprado nada ni pienso hacerlo, usaré los de años pasados, lo que gano acá no me da para eso”, manifestó Amarilis Reyes, una comerciante informal.

Una opinión similar tiene Roxana Mogollón, otras de las personas consultadas quien aseguró “si compro adornos no como”.

“Vamos comprando poco a poco a pesar de la situación. Hay algunos sitios que venden los adornos más económicos que en otros lugares, se pueden conseguir ofertas caminando un poco. Hasta los momentos solo he comprado bambalinas y he gastado 200.000 bolívares”, señaló Miryelis López tras salir de un reconocido establecimiento de la ciudad con una bolsa llena de adornos navideños en sus manos.

En nuestro recorrido pudimos constatar que un árbol de navidad se ubica entre 730.000 y 1.700.000 bolívares, el precio varia de acuerdo al tamaño. Las mayas de colores se consiguen a partir de los 70.000 bolívares, flores navideñas desde los 62.000 bolívares, el juego de luces de tres metros 49.000 bolívares, el estuche de 24 bambalinas 350.000 bolívares. Si está buscando muñecos navideños para decorar su mesa deberá pagar al menos 700.000 bolívares.