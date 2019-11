OPINIÓN Hechizo de Perla (Parte V) #4Nov

Enseñanzas del Dios Emperador y el Museo Fremen

Los opuestos emparejados definen tus anhelos, y esos anhelos te aprisionan…

No puedes manejar una marioneta con tan solo una cuerda.

El látigo Zensunni

La persona que toma lo banal y lo ordinario y lo ilumina de una nueva forma puede aterrorizar. No deseamos que nuestras ideas sean cambiadas. Nos sentimos amenazados por tales demandas. Ya conocemos las cosas importantes, decimos. Luego aparece el Cambiador y echa a un lado todas nuestras ideas.

El maestro Zensunni

Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer…

Lo que está por delante de nosotros y por detrás de nosotros son tan

solo pequeñeces comparado con lo que hay dentro de nosotros…

Lo que hemos dejado atrás y lo que ganaremos delante son cuestiones

insignificantes en comparación con lo que hay en nuestro interior…

Lo que llamamos en otros pecados, consideramos en nosotros experiencias…

Ralph Waldo Emerson

(Enciclopedia Galáctica. Leto I.Viernes-P-XXXL-Terra)(Perlas del Capitán América del Perla-Ñera)

08.05 am…El Tirano… Nordeste Isla de Margarita.

El tiempo pasó con la lentitud de un reloj de arena y la arena pasó con la lentitud del tiempo perdido. Los mosque-ñeros, mas ñeros del mundo, y en medio del mar de tierra cernida en un inmenso plato de piedras regadas no hubo forma de no ir alterados, pero sobretodo admirados. Imagínate Jr. los tresñeros en el planeta deltaita Viernes.Tu cara Jr., literal, es poesía. La casa de playa destilaba olor cítrico y a guayaba madura. Los pasillos derredor repartían el olor en las habitaciones y las locas alcayatas como banda de locos de manicomio van en filias ñeras Guaiquerí,desordenadas, y sin asomo alguno de feng shui oriental del bueno… (ríe full Jr.)

La Hamaca Ñera,fue el teatro usual de siempre. La costa y la arena nos acordaron,de buena manera, las dunas de Arrakis,y al planeta púrpura, con sus marsopas nariz de sudor y las de nariz de botella, a los túnidos aleta vainilla y los de aleta amarilla, en incluso a la orca Blackand White y a la que mezcla negro con morado imperial de tipo Muad´dib-Arrakians. Los alisios levantaron pequeñas cortinas de polvos al hidrodeslizador que izó sobre los montículos. Semejaba un aerodeslizador de la policía de pantanal de Miami-Florida pero con las lágrimas de cocodrilo de Cheo y Chichito. Viernes, chak en mano, enganchó la daga Dardo,como la de Frodo B. del Señor de los Anillos y trabó el segmento del dios gusano desde donde conduciría el Shai-hulud como un Fremen. El fug es mucho más complejo. El fug es un apartado dérmico o implemento-frente que se reproduce cuando bebes melange. Aparece como tercer ojo azul oceánico terrestre, y es como el volante con que el Fremenin duce-conduce al invertebrado gusano señor de la Duna con precogniciones del futuro inmediato que lo van arreando hacia la nada como un todo de los todos…asombroso.

30.05 hrs… Arrakis-Ixiano-Dar-es-Balat. Museo Fremen- Dar-es-Salat

Puso V, el zarc frente al brazo como Moisés en el Sinaí,éxodo 24.12-18 y su tabla de mandamientos, con la que establecía el lugar donde transportarnos con la sujetada y fraccionada deidad de la arena y la duna del Arrakis. En el trayecto monótono, tropezamos con tormentas de Coriolis con sus remolinos de arenas, como si fuéramos tuaregs por el solitario desierto del Sahara. Durante horas navegamos dunas, sabrá los dioses a cuál destino. A la hora apareció un hostal como un fortín o castillo de arena de playa. Allí apeamos y V, sudó su primer dictamen. Jr., aguanta, ya te digo hijo. En la parte frontal, casi como marquesina columbrada,apareció un cartel-sudor que había que meterle frente, y allí estaba la onda sudor Fremen que, para nosotros, fue de lo primero que recordamos,Jr., y mira, en verdad que nos asustaron, ni contarte de los chorreados que V se burlaba imitándolos, por lo que fue muy gracioso mirar burlarse al héroe con caras de pocos amigos,todo aquello aterraba a los ñeros, y a mí me mataba de la risa, pero hacía el que no lo notaba. Jr. se mandó con un reír suelto y dijo… ¡tíos cobardes!

Justo, resultó el sudor del museo del los diarios robados en la inscripción del almacén Dar-es-Balat -escoge tú Jr. si era castillo, hostal, fortín donde liberas la frente-mente. Tú, la primera persona en al menos cuatro mil años que encuentras mis crónicas, ten mucho cuidado. No te sientas honrado por ser el primero en leer las revelaciones de mi almacén ixiano. Hallarás en él mucho dolor. Acaso los escasos vislumbres necesarios para asegurarme de que la Senda de Oro continuaba, nunca sentí el deseo de curiosear más allá de éstos cuatro milenios. Por lo tanto, no sé a ciencia cierta lo que pueden significarlos acontecimientos de mis diarios para tus tiempos. Sólo sé que mis diarios han permanecido en el olvido y que los acontecimientos que relato han sufrido una innegable distorsión histórica durante eones. Te aseguro que la facultad de vislumbrar nuestros futuros puede llegar a convertirse en gran aburrimiento. Incluso ser considerado un dios, como yo ciertamente lo fui, puede resultar en definitiva, aburrido. Y se me ha ocurrido pensar, más de una vez, que el aburrimiento divino, es razón buena y suficiente para inventar el libre albedrío… y el significado secreto del libre albedrío(señala la Enseñanza Primaria de la Misionaria Protectiva), puede ser dirigida para nuestros propósitos, pero solamente dentro de unos límites que revela la experiencia…>La Senda de Oro, podía ser la ironía, (Jr. dejó de sonreír, y en adelante no sonrió sino en contadas ocasiones y jamás en forma desaforada).

V, sudado de risa por las caras de los amarga-ñeros se le mandó con todo y sudó de a poco Diarios Robados. El mareo y los gases empezaron a cundir al aerodeslizador porque no hubo mucha brisa y los soles dan un calor extra, que no amortizaba el hedor. Jr., si quieres puedes reírte (Soltó la carcajada como un loquito y calló con su mejor cara de atormentador de Chinchorro), y V, con sudor más tenebroso, sacó un dispositivo flips, un tipo de i-Phone avanzado que en el aire ponía energía entendible como un diario con prédicas del dios emperador de las dunas, codas de la madre superior Darwi Odrade y las brujas Bene Gesserit, máximas del emperador dios Leto I y II, enseñanza tleilaxu, filosofías Fremen, y muchos otros como látigo del maestro Zensunni, el Bashar Tag, el Tu-zen theilaxu, Alia, Muad´dib, Preámbulo al Credo de la Qizarate…etcétera, etcétera, etcétera…

En el viento se proyectó, lo mismo que en las mentes,en un impreso legible. Luego explicó que era un aparato inventado por el Fremen para alienígenas que no utilizaban percepción extrasensorial, que en La Tierra llamamos,telepatía,e incluye el paquete con la que se doblan metales, telequinesis. V doblaba cucharas con solo sudar-pensamiento y podía matarte en el acto sin mover una sola ceja. Podía incluso dar una orden suicidio-sudor y hasta ahí llegas respirando. Jr., no te asustes. La expresión de Jr. fue al fin la de un niño temeroso…V, recitó su sudor terrestre más preciado. Jr. sabe, que mucho se escapa a su entendimiento precario, pero sabe también, que puede entender lo necesario. Para conocer mejor cualquier cosa, siempre pensé, y se lo expresé a V, quien asintió el mensaje sudando que…no es la cantidad de información que manejes, es la de calidad adecuada la importante. La moraleja…el que mucho abarca poco aprieta. Proverbio terrestre,que reposa en la Enciclopedia Galáctica y en las enseñanzas del Dios emperador de la duna…ya marcamos el primer gol en el campeonato cósmico,dijo Cheo. Lo que no sabías Jr. es la existencia de la cámara filosófica terrícola desde la prehistoria a la era moderna del museo Fremen que visitaremos como distinción honorífica al Homo sapiens.

V, sudó por vez primera, nombres de ese sector tan especial del multiverso. Brillaron sudores de Albert Einstein, Sócrates, Platón, Aristóteles, Copérnico, Jordan, Federer, Rossi, Emerson y cien mil personajes más de toda la historia humana. Están los más importantes del sudario terrícola del museo Fremen. V, me sudó un mensaje para ti Jr, es un honor viniendo de él quien es honrado en miles de galaxias por miles de millones de seres inteligentes e inteligencias sin materia del multiverso. Jr., quedó como si lo hubiesen electrocutado. Se puso cárdeno como el Cristo Púrpura y pálido, como la cara de pavores de Cheo…Un día cuando el hombre sea libre, la política será una canción, el eje del multiverso descansa sobre una canción no sobre una ley. Cantan las esferas ¿Has oído hablar de la canción de las esferas?¿Es inoportuna esta canción?Jr.,lloró, pero no sabíamos de qué, luego dijo que porque era un poeta terrícola,Walt Whitman y que se lo consiguió en la Enciclopedia ¿estará en la Galáctica? nada menos y nada más,..V, sudó ¡sí está!…

Hicimos un alto para almorzar en el desierto de arenas donde todo sabía a polvo. Galletas deshidratadas sabor a Pedro pica-piedras, y vientos constantes que nos daban bañitos de arenisca como mantos de suelo. Al rato,V sudó el zarpe, no sin sudar que vamos al pueblo ixiano, en busca de las enseñanzas de los Diarios Robados.

La cara del terror son las constantes de Avogadro, por lo reiterativa en la familia de ñeros, y en ese instante empecé a sumarme al temor no sabía si infundado, y a tique tienes carátula de cachorrito chorreado… carcajadas…Ríescomo loco, y preguntas…¿Dios existe? Hevenido contándote, y creo que quedó claro, que hay divinidad. No cabe la menor duda. Lo que no sabes es y creo que V lo está diciendo, que la voz de dios anda por estos caminos y tenemos que por nuestro bien seguir la huella y de ser posible, aprendizaje de ruta. Los Fremen la conocen como el peregrinaje del divino o el sudario del señor. ¡No hay mañanas, solo un ahora!

-¿Me expliqué? asintió Jr. y yo continué recordando.Por el terreno seguimos formas inauditas. Vetasclon en filas altas y gordas, piedras con rostro, sin ojos ni boca, insectos voladores que saltaban desde la orilla. Incluso,un gemelo del topo ciego, ser peludo con lomo oscuro serpenteante que asomaba su cuerpo sobre el color carne del polvo. Lo peor fue el cocodrilo de dunas, reptil inmenso de diez metros que orillado se hunde para cazar las alimañas que pueblan los intersticios de pedernal eterno y las dunas del dios emperador, suda V es un asesino formidable y hay que estar sudor pelado con esta bestia jurásica…

Por fin alcanzamos un promontorio que precedía al valle con dos torrentes de arena. Seguimos el curso de los cuarzos, el sonar del fragmento, el credo de mineral, la vibra de la roca ígnea, metamórfica y sedimentaria,el seco olor de polvo vencido en tiempos gastados. La ciudad reapareció al fondo, oscura. No preguntamos nombre pero nos sudó V que es donde duerme la arquitectura que protege los Fremena los Diarios Robados. La casa matriz de los D.R., es Dar-es-Salad, esa mismita filial del almacén ixiano, Dar-es-Balat. La cimentación tenía un frente fantástico, monumental…Jr. movió incómodo en la Hamaca Ñera. Precedida por Dos Torres que se alargaban hasta las nubes y se disipaban entre brumas. Chuo sudó, pero eso, no dijo nada a nadie. Jr. muerto de risa,dijo-tenía que ser Macanudo, parece Che… pero no el Guevara, le agregué…reímos a mandíbula batiente.

Oscuras ventanales sudaban algún arcano. Habría que hacer un libro de solamente la mirada de los mosque-ñeros temblorosos. V,iba Pedro por su Casa. Suda y nos enteramos de la ventana-mechurrio de incinerarla energía-sudor que desgastan, ignoro cómo, los D.R., y permite esparcir energía-conocimiento sin barreras. No pregunté más. Jr. asintió…No hay forma. Supuse que su mirar es confusión y dudas, pero no entrega o distracción. Las mil y una noche, pensó Jr.,va hasta el fin, lo que no sabe por el momento es que va a permanecer la eternidad entera inscrita en la Enciclopedia galáctica y en las arenas Arrakians del emperador de las dunas y del dios polvos…Shai-hulud.

Nos atendió Urko, sudó V, y se trataba del encargado de la casa matriz. El saludo Fremen es lectura-telepática antipática para los ñeros del pasaje de recibimiento del forastero intergaláctico… <<Que no haya duda de que yo soy la colección de nuestros antepasados, la palestra en la cual ejercitan mis momentos. Ellos son mi célula y yo su cuerpo. Esto es el favrashi del que hablo, el alma, el inconsciente colectivo, la fuente de arquetipos, el depósito de todo gozo y todo trauma. Mi samhadi es su samhadi ¡Sus experiencias son mías! Su conocimiento destilado es mi herencia. Esos billones son lo mío…Los Diarios Robados…

Como de costumbre, ellos tiemblan, y yo no sabía qué sudar. V, impertérrito. Jr. se quedó en el techo de la sudoración. Urko sudó frente a frente. Y V, sudó seguirlo hasta las edificaciones, pasadas las torres de entrada, al saludo Fremen. El pasaje iba dejando un corredor como exhibición donde estaban los grandes voceros-sudores-energías, multiverso…No eran caras, eran polvos luminosos, que solo podían leerse con melange. Era el password para la telepatía-sudor, o algo semejante. Cada vez que entraba a la lección sencilla, complicaba mi interior con tal fuerza, que dolía mi mente. Esto no es un juego, pensé y empecé a asustarme en serio pero en la isla cuando los mari-ñeros rajaos se chorrean,se juegana Rosalinda y se van con todo a dejar de pistoladas. Cambia el temor, por acción y reacción, calma el diálogo interno de confusión. Pensé a modo de broma, que mi confusión,era cómica,y no tan cósmica. Jr. sonrió y V sudó alegría…

Mandados a otro pase entramos a la recámara circular como la del Rey Arturo y su mesa redonda, tipo cámara de los comunes, salida a dimensión desconocida, decían los margari-ñeros más pálidos que la Vía Láctea. Jr. deja de reírte que no puedo seguir sudando recuerdos, no dejas comprenderme…La compresión de lo que soy, se produce en la conciencia a temporal, que ni acumula ni descarga, ni estimula, ni defrauda. Yo creo un campo sin esencia ni centro, un campo en el que hasta la muerte se torna una simple analogía. No deseo resultado alguno. Simplemente permito ese campo que no tiene objetivos ni deseos, ni perfecciones, ni siquiera visiones de fines o propósitos. En ese campo todo cuanto existe es conciencia primaria, omnipotente. Ella es la luz que entra a raudales por las ventanas de mi multiverso…Los Diarios Robados

–¡Cuanto más duro más vulnerable me pongo sudó V. Nos guió a La Ciudad Sagrada.Conocimos a los Danzarines sin Rostro y el desfile de Habladoras Pez.En la profundidad del museo Fremen, nos educaron en los atuendos con que vestían. Largas túnicas negras con capucha apretada de cordones blancos, y al dorso bordado un halcón verde de alas abiertas, es decir, el del hábito del clérigo itinerante de Paul Muad´dib…

La vida como el mar halla las formas de unir a las personas, supuse que en la tierra sucedería lo mismo. No sé si supuse bien, pero prefiero pensar que así es. Estuve pensando en el camino a la Ciudad Sagrada, en el poema que escribí en tiempo de balompié y desparpajo en ñero-landia, a mis panas finados,Aquaman y Nadia. Una lágrima de polvo cruzó la seca mejilla mientras un chute de polvo, hundía el sentimiento, en el agujero negro del temperamento…

-Abuelo ¿Recuerdas los poemas?.

-Solo recuerdo uno, pero no los que quisiera…

-¿Cuál, nono?

–Habitaciones del Alma. Lo recuerdo, porque se lo mandé por correo a Federico Vegas.

-¿Cómo dice?

-A ver si recuerdo…

Desde el confín de las murallas

Hasta los campos del espejo

Abrasarán los desiertos de telas

Apalearán el infinito las tristezas

Y, en la insignificancia, las horas

Entrarán invadiendo el alma…

La tarde se dispuso pesada, al calor de polvos asentados en la dermis y en la mente ahora semi asustada ñera. V, se arrinconó en un raro sudor que emitía un mantra. Luego nos explicó que era necesario para calmar a los ñeros, que debían ir en una tónica emotiva, más no tan emocional. Conocido por el Fremen como un Mantra para evadir y no añadir el temor, tan solo por desconocimiento y no por una causa real que lo amerite. Miedo da el cocodrilo de Dunas, o el Shai-Hulud, si no se está bajo control prudente por uso de la melange…y lo sudó…

“No tendré miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Dejaré que pase sobre mí y a través de mí;; y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada. Solo estaré yo”.El miedo huyó, se enterró en la marisma de lo desconocido que ahora pasaba a ser solo calma chicha, que a todos nos encantó. Y Cheo dijo, ahora sí que somos todos marigua-ñeros espaciales. Jr. casi se desmayó de risa

06.55 pm. Ñero-landia. La Hamaca Ñera…

Como era de esperar, la tía llegó a buscar al joven sobrino y había tardado un poco porque estaba atendiendo al Tío que según Tía Clara, es mas carricito que vos y eso que es un tipo cuarentón…todos reímos e incluye a la Tía, quien le encanta burlarse del marido. La noche olió a guayabas y limón en las habitaciones rodeadas de alcayatas ñeras sin feng shui, como locas de manicomio,y memorias de los polvos del mundo del suelo y las arenas pasaron al ensueño con el que Jr. envolvió(hasta el próximo relato de las mil y una noches margari-ñeras), la mágica infinitud de toda su imaginación con el plus de un entendido mal entendimiento del otro mundo… cerró los ojos, mientras dormido, abrió su corazón…

Marcantonio Faillace Carreño