Diputada Bolívar: AN se solidariza con Freddy Guevara y con todos los perseguidos políticos #5Nov

El Parlamento Venezolano se solidarizó con el coordinador político nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, quien cumplió dos años en calidad de huésped en la embajada de Chile y con todos los perseguidos políticos, tal como lo dio a conocer la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda y dirigente del partido Voluntad Popular, Manuela Bolívar.

“El tres de noviembre Freddy Guevara cumplió dos años en calidad de huésped en la embajada de Chile en Venezuela, perseguido por el régimen de Maduro, pero no es sólo Freddy, son todos los parlamentarios que se encuentran en embajadas, son los que están en el exilio, los más de 400 presos políticos, es el preso de conciencia Leopoldo López y todos los caídos en las protestas”, precisó.

Bolívar afirmó que los venezolanos deben continuar con más fuerza y seguir activos y movilizados, porque, aunque no se puede determinar una fecha específica en la que caiga una dictadura, si no se presiona desde la calle esa fecha no va a ocurrir.

“¿Por qué es perseguido el diputado Guevara?, simplemente por querer una mejor Venezuela y construir un país de posibilidades. Toda mi solidaridad con Freddy, su familia y también con todos los perseguidos del dictador. Tenemos que levantarnos con fuerza y fe el próximo 16 de noviembre. Es un compromiso con todos los exiliados, detenidos o caídos de este régimen”.

Las declaraciones las ofreció, a la salida de una reunión que sostuvo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado de una delegación de parlamentarios, con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mark Andrew Lowcock en el Palacio Federal Legislativo, donde abordaron la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela.