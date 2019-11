PulsoEmpresarial Ondirectv estrenó la segunda temporada de todo por el juego

DIRECTV, empresa líder de televisión por suscripción, realizó a través de su canal exclusivo OnDIRECTV el estreno de la segunda temporada de Todo por el Juego. Serie de ficción, que en su primera temporada se posicionó en el puesto número 1 de la plataforma OnDIRECTV, dejando a Venezuela como uno de los primeros países en Latinoamérica con alto rating de espectadores.

Todo por el juego, se ha destacado por sus altos estándares de producción y legitimidad en la historia, rodada en España, esta serie original regresa para mostrar los lazos oscuros entre el fútbol y la política, con personajes invadidos por la codicia, ambición y poder, donde podrán disfrutar de su trama todos los lunes del mes de octubre a las 10:00 p.m. en los canales 201SD y 1201 HD en OnDIRECTV.







DIRECTV anuncia el contenido destacado para el mes de noviembre:

OnDIRECTV: “Trust Me” serie británica, en su segunda temporada se desarrolla la paranoia de un soldado hospitalizado, que se intensifica cuando otros pacientes comienzan a morir inesperadamente a su alrededor, con Afred Enoch (How to Get Away with Murder).

Programación: todos los martes de noviembre, 10:00 p.m. canales (201 SD y 1201 HD).

On STAGE: “SAM SMITH – LIVE IN LONDON”, con el acompañamiento de su banda y la BBC Concert Orchestra, Smith interpreta en este íntimo concierto éxitos como Stay With Me, Burning y Writing’s On the Wall.

Programación: viernes 29 de noviembre, 10:00 p.m. canales (201 SD y 1201 HD).

Películas Pay Per View (PPV):

“Rey León” Tras el asesinato de su padre, Simba, un joven león, abandona su reino para descubrir el auténtico significado de la responsabilidad y de la valentía. Del realizador de El Libro de la Selva, esta cinta es un remake del clásico homónimo de 1994.

Programación: viernes 15 de noviembre, canales (402 SD y 1402 HD).

“SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA”, Secuela de Avengers: Endgame en la que Peter Parker, durante sus vacaciones en Europa, se verá empujado por el deber a ponerse su traje de superhéroe. Del realizador de Spider-Man: De Regreso a Casa.

Programación: viernes 22 de noviembre, canales (402 SD y 1402 HD).

“LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO”: UN NUEVO VIAJE, Bailey es un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos a los que les enseña a reír y amar.

Programación: viernes 22 de noviembre, canales (404 SD).

Para los amantes del deporte, la empresa líder de TV por suscripción trae:

La temporada regular y la fase final de la NBA:

DIRECTV Sports contará con 64 partidos de temporada regular, playoffs y las Finales de la Conferencia del Oeste en exclusiva

NBA TV canal 644, NBA Internacional canal 677 y 1 677 HD

contará con 64 partidos de temporada regular, playoffs y las Finales de la Conferencia del Oeste en exclusiva NBA TV canal 644, NBA Internacional canal 677 y 1 Canal a la carta NBA League Pass: hasta 2 juegos por día de temporada regular (VC 675/676). Con la adquisición de este canal, también tendrá acceso a todos los juegos de la temporada, playoffs y finales a través de la web www.nba.com/leaguepass con las credenciales de MiDIRECTV

LVBP: La pelota criolla vuelve con más emoción, con una cobertura de todos los partidos en HD y el mejor staff de comentaristas del béisbol nacional, donde disfrutarán de la cobertura de los 42 de temporada regular en HD.

Programación: martes 05 de noviembre, canales (111, 610 SD y 1610 HD)