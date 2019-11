VIDEO Brote de aguas negras en Santo Domingo atenta contra la vida de septuagenaria #5Nov

View this post on Instagram

Más de 9 meses tiene una familia del sector Santo Domingo al sur-oeste de la ciudad padeciendo por un brote de aguas negras, las cuales invaden todas las instalaciones de la casa, afectando gravemente a Blanca Núñez, una señora de 72 años de edad. Gibeli Araujo, hija de la señora Núñez, indicó al equipo de Elimpulso.com que se han dirigido constantemente a Hidrolara para pedir que resuelvan este problema, pero hasta la fecha siguen haciendo caso omiso a estas peticiones. Asimismo, mencionó que su madre ha padecido en reiteradas oportunidades de enfermedades respiratorias y de la piel. Además, contó que la señora Núñez ha perdido hasta las ganas de comer y dormir, como consecuencia de este problema. Por otra parte, Antonia Mendoza, vecina de la comunidad, aseveró que un ingeniero conocedor del tema realizó un evalúo de la situación y aseguró que el problema se generó por el colapso de un tuvo matriz de aguas negras, haciendo que los desperdicios se dirijan hacia este hogar. Ante esto, Mendoza instó a las autoridades correspondientes a resolver este problema y evitar que el percance se extienda al resto de las viviendas del sector Santo Domingo. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com