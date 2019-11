AN probó crear Frente para la Defensa y Seguridad Jurídica de los Agricultores Venezolanos #6Nov

La creación de un Frente para la Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores Agrícolas venezolanos, aprobaron este martes los diputados de la Asamblea Nacional, durante la sesión ordinaria, ante la grave crisis que padece el sector.

El diputado Alexis Paparoni inició el debate manifestando que hace veinte años se producía 78 % de lo que se consumía, hoy solo el 18 %, dijo el diputado Alexis Paparoni al iniciar el debate, agregando que “para que no haya sub-alimentación en Venezuela deberíamos producir en maíz un millón 600 mil toneladas métricas. Aunque solo vamos a producir este año 7.5 % del rubro”.

“En azúcar deberíamos producir 15 millones de toneladas, pero solo se producirán 2 millones 700 mil toneladas. En carne de cerdo produciremos este año 40 mil toneladas, con un déficit de 71 %”, agregó el parlamentario.

Indicó que “los productores preñan la tierra con el sudor de su frente, contamos con el recurso más importante que es el suelo: tenemos más de 90 millones de hectáreas, solo aprovechamos 10 millones”.

“Venezuela no dejará de ser un país petrolero pero su economía no seguirá dependiendo del petróleo, no tenemos otra alternativa sino el sector agroalimentario, su primer recurso es la gente, los productores”, aseguró.

Mientras que la diputada Deyalitza Aray, recordó que el régimen prometió para este año grandes producciones de verduras, porcino, leche, entre otras. ¿A ustedes no le dan pena, vergüenza (…) dónde está el dinero que fue destinado para esto?

El diputado Ezequiel Pérez, rememoró que “Venezuela vendía materia prima a los demás países. Hoy, no se consigue ni un litro de gasolina para una planta, en Táchira hay que hacer cola de horas para llenar un poquito de gasolina, en el campo estamos resistiendo, los productores hacen esfuerzos”.

La diputada Milagro Paz sostuvo que según datos ofrecidos por la FAO el 21,2 % de los venezolanos sufre de inseguridad alimentaria, es decir, que no comen su tres comidas.

“La crisis agroalimentaria se traduce en una sola palabra: hambre, hambre para millones de venezolanos, los venezolanos sufren de seguridad agroalimentaria, no comen los tres platos diarios, los venezolanos pierden kilos”, aseguró.