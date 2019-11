El deterioro del Mercado Mayorista agravará el nivel de vida de la gente #6Nov

Que los comerciantes del Mercado Mayorista de Barquisimeto estén trabajando sin energía eléctrica, no puede ser tomado como un hecho irregular más, sino como el deterioro del más importante de los centros de almacenamiento y distribución de alimentos del país, aseveró Lorenzo Tovar.

Se está agravando el nivel de actividad del sector comercial, perjudicando a los productores y, por supuesto, desmejorando el nivel de vida de la gente, en general.

“Cuando me correspondió desempeñar la presidencia de la Corporación de Suministros Agrícolas (Casa), visité en muchas ocasiones ese mercado, porque este organismo tenía intereses, ya que poseía acciones comerciales. Al mismo llegaban productos de los estados cercanos, así como de los Andes. Y gran cantidad de camiones salían desde Barquisimeto hasta el mercado de Coche, todos los días. Incluso, se montó una estructura en Caracas, que vendía los artículos provenientes de la capital larense directamente a los consumidores. Igualmente me tocó supervisar al Mayorista cuando fui presidente de Indecu”, comunicó Tovar.

“Cuando me enteré de que desde hace dos meses hay fallas en el suministro de energía eléctrica en Mercabar no pude menos que pensar que en momentos de esta fuerte crisis en la que los alimentos alcanzan precios jamás imaginados, a este régimen no le interesa el pueblo. Porque se está perjudicando seriamente a la población no sólo de Lara, sino a toda la que se ha venido surtiendo de esa gran instalación, que fue modelo no únicamente para el país, sino para el continente, porque sirvió de ejemplo para otros países”.