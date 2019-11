Plataforma Agroalimentaria Nacional creará condiciones para producir alimentos y enfrentar hambruna #6Nov

La creación de la Plataforma Agroalimentaria Nacional (PAN), la cual trabajará en función a garantizar a las condiciones necesarias para la producción de alimentos de calidad para los venezolanos y así contrarrestar la terrible hambruna que prevé para Venezuela en los próximos meses, anuncio este miércoles, el coordinador nacional del Movimiento Agroalimentario de Voluntad Popular, Jhoender Jiménez.

“Hemos querido construir la Plataforma Agroalimentaria Nacional, siglas PAN, para invitar a un cúmulo importante de personas a que sumen sus voluntades, sus aportes políticos y técnicos, debemos construir desde ya este proceso de cambio. Llamamos a quienes estén en la dinámica agroalimentaria para que nos acompañen en nuestro esfuerzo para garantizar la producción de alimentos para los venezolanos”, aseguró.

Entre otros objetivos destacó que la PAN buscará también la protección de los productores, quienes han sido brutalmente golpeados por la terrible crisis política, económica y social impuesta por el régimen de Nicolás Maduro en el país.

“Los dirigentes agrarios estamos pasando una situación compleja ante la falta de condiciones para la siembra y de servicios públicos. Una vez que se culmina una jornada de trabajo en el campo no se puede descansar. Vivimos en una situación de precariedad”, precisó.

Insistió en la importancia de lograr el cese definitivo de la usurpación de Maduro en la Presidencia de la República, para que los objetivos trazados por la Plataforma Agroalimentaria sean alcanzados. En este sentido, respaldó la convocatoria hecha por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para el próximo 16 de noviembre manifestar contra la dictadura en todo el país.

“El régimen de Maduro no genera confianza, no hay nadie que vaya a invertir en nuestro país y mientras eso sucede, la consecuencia es que los productores y los venezolanos la vamos a seguir pasando muy mal. Sin alimentos en este país, no hay vida”, advirtió.

Millones de venezolanos comen una sola vez al día

Jiménez ofreció un balance sobre la crítica caída de la producción nacional y aseguró que al menos 4,5 millones de venezolanos

comen una sola vez al día. “El 71% de los venezolanos no

compran los alimentos suficientes para alimentarse y 8 de cada 10

venezolanos no accede directamente a los alimentos; estas cifras

reflejan una condición de hambruna que se vive en nuestro país”.



Denunció que más de 20 productores han sido secuestrados en la

carretera Charallave – Caracas cuando se disponían a trasladar sus

cosechas a la capital. “no solo les han secuestrado sus productos,

su transporte, sino que también sabemos de la desaparición física

de algunos”, reveló.