Conozca cuánto costará armar un pesebre este año #7Nov

ElImpulso.com visitó la plaza San José ubicada en la carrera 22 con calle 25, un lugar donde tradicionalmente los comerciantes ofrecen las piezas que conforman el nacimiento para consultar cuánto costará armar el pesebre este año.

“Estamos empezando poco a poco, en comparación a años pasados están flojas las ventas pero la gente igual viene a comprar, la tradición se mantiene”, expresó Gilbert Cedeño, comerciante, quien aseguró que el costo de un nacimiento depende del tamaño y se ubica entre 60.000 y 300.000 bolívares los más económicos y hasta 3 millones de bolívares los de tamaños medianos.

El señor Marco Castellanos, quien tiene un puesto donde también ofrece artículos para el pesebre maneja precios similares, 1 millón de bolívares incluyendo la casa y cada una de las piezas religiosas y 2 millones de bolívares uno de mayor tamaño.

Por separado el juego de 100 luces se ubica en 60.000 bolívares, las casas desde 150 mil hasta 400 mil bolívares y la bolsa de aserrín en 15 mil bolívares.

Por su parte ciudadanos expresaron opiniones diversas con respecto a los precios.

La señora Ligia Álvarez señaló que no podrá colocar el nacimiento este año. “Los precios están incomparables con los del año pasado, este año no habrá nacimiento ni arbolito, los que tenia ya están deteriorados y no puedo comprar unos nuevos”.

“Estoy averiguando los precios, por como está la situación los he visto económicos. En mi caso vamos a comprar algunas piezas para sustituir aquellas que tenemos en la casa que estén un poco deterioradas”, manifestó María de Meléndez , otra de las personas consultadas.