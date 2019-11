Denuncian violación de derechos laborales de profesores en Liceo Coto Paúl #7Nov

Una situación de violación de derechos laborales se está presentando con 14 de los 28 profesores que conforman la plantilla de docentes del Liceo Coto Paúl, ubicado en la Avenida Libertador de Barquisimeto, a pocos metros de la avenida Moran.

Según denunció el profesor Frank Brizuela, uno de los 14 afectados, ese grupo de docentes están siendo trasladados de institución por no ser parte del equipo de confianza de los directivos del plantel, “no están respetando nuestros años de servicio, jerarquía y títulos obtenidos. En mi caso que soy profesor de física, pretenden sustituirme por una persona que que no tiene los años de servicio ni es especialista en el área”, acotó.

El docente también indicó que pese a haber llevado documentos con la exposición del caso a la Zona Educativa, en ese organismo no los han atendido, “pero los que están a cargo de la dirección del plantel dicen que son órdenes de la Zona Educativa”, dijo Brizuela.

Otra de las situaciones que enfrentan los docentes, y que además afecta directamente a los estudiantes es el terrible estado de los baños, en los cuales no hay agua y en algunos casos faltan las pocetas. Además de ello, el liceo está constantemente expuesto a hurtos, sobre todo en temporada vacacional. “Aquí había 20 computadoras para los estudiantes y se las han robado todas. Pero no informan de ninguna denuncia en el CICPC y cada inicio de año escolar se roban más cosas. Pareciera que no les interesan los bienes del plantel”, dijo el profesor, quien entregó este jueves un documento contentivo de este problema, en la oficina de la Defensoría del Pueblo de Barquisimeto.

Ante la falta de agua y mal estado de los baños, los estudiantes y sus representantes solicitaron a la dirección de la institución establecer el horario de clases solo hasta la 1:00 p.m. y no extenderse de allí, pues las condiciones en el plantel no son favorables.

Los docentes afectados presumen que esta situación se trate de un “pase de factura” por cuando ellos participaron el año pasado en protestas de calle para exigir mejores salarios y demás beneficios establecidos en las leyes venezolanas.