EnCifras #VIDEO Pintar los hogares se convirtió en una tradición “inalcanzable” #7Nov

Debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, los ciudadanos venezolanos se han visto limitados a darle seguimiento a ciertas tradiciones. Una de ellas: Pintar sus hogares en épocas navideñas. . Los galones de pintura varían su costo dependiendo del tipo y de la marca, desde Bs. 225.000 hasta Bs. 800.000, lo que termina resultando -en muchos casos- inalcanzables para el bolsillo de los venezolanos. . Por esta razón, el equipo de Elimpulso.com realizó una consulta para determinar de qué manera la crisis económica afecta a la realización de esta costumbre. . Coincidieron en expresar que tratarían de esforzarse para destinar una porción de sus ingresos económicos para pintar sus hogares, pero primero deben cubrir la necesidad del alimento y la medicina, que son la prioridad. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez y Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Pintura #Navidad #Costumbres #Tradición #dinero #Costos #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #7Nov