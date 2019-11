PulsoEmpresarial Premiarán a la mejor historia sobre migración de Venezuela

La revista digital The Wynwood Times, con sede en Miami, invita a los venezolanos en el mundo a expresar sus emociones y participar en el concurso literario “Latidos del exilio venezolano” que premiará a las mejores historias de quienes viven la migración.

El concurso estará abierto hasta el sábado, 30 de noviembre fecha en la que se recopilarán los relatos de los venezolanos, inmigrantes o no, que quieran expresar su sentir por estar alejados de sus seres queridos.

Rafael Baralt Lovera, organizador y editor principal de la revista The Wynwood Times, expresó que: “ésta es una oportunidad para exponer en letras los anhelos, esperanzas y experiencias dadas por el desarraigo o por lo que significa empezar una nueva vida en otras tierras”.

“Queremos documentar el cambio que han vivido los venezolanos debido al éxodo de miles de compatriotas que buscan, entre otras cosas, mejorar su calidad de vida, cumplir sus metas y hacer realidad sus sueños”, añadió Baralt.

El jurado calificador, integrado por una selección de columnistas de *The Wynwood Times, tomará en cuenta la calidad narrativa, el valor humanístico y la originalidad. El primer premio será US $700; el segundo US$ 200; y el tercer lugar recibirá US$100.

Además, se hará una selección de los mejores 15 relatos que serán compilados en un libro que podrá ser impreso o publicado en Amazon.

Los resultados serán anunciados el 15 de diciembre de 2019. Podrán participar personas con nacionalidad venezolana, sin límite de edad, dentro y fuera de Venezuela, quienes deberán escribir un texto inédito con una extensión entre 500 y 600 palabras, es decir unas dos páginas, en letra Arial, tamaño 12.

Las interesados en participar deben leer las bases del concurso en el link: www.thewynwoodtimes.com/concurso-literario-latidos-del-exilio-venezolano/ donde se indica la forma de envío, fecha tope y demás requisitos para participar.