José Altuve cumple el sueño de “Minacho”, niño afectado por explosión en Panamá #8Nov

José Altuve @josealtuve27 , segunda base de los Astros de Houston, cumplió el sueño de Miguel Ignacio Muñoz Lima "Minacho", niño venezolano afectado en explosión en Panamá el pasado 31 de mayo. . A través de las redes sociales, los familiares mostraron vídeos y fotos donde el deportista venezolano compartió con "Minacho" en su vivienda Galveston, Estados Unidos. . "Hoy, en Galveston, tuvimos la visita de un destacado deportista venezolano en el mundo, la visita de un ser humano con GRAN corazón: José Altuve @josealtuve27. No existen formas de agradecer lo que este momento significó para todos, especialmente para Minacho, quien viene siguiendo sus pasos muy de cerca admirando su forma de jugar béisbol. Gracias @josealtuve27, gracias por traernos tu alegría y compartir con nosotros este momento que por siempre quedará grabado en nuestra memoria! Son detalles como estos los que nos siguen llenando de energía y alegría, para seguir con pasos fuertes", escribieron en su cuenta en instagram.