Vídeo Juan Guaidó en Barquisimeto: Vengo a buscarlos para irnos a la calle y exigir nuestros derechos #9Nov

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó encabezó este sábado un encuentro político zonal con dirigentes regionales de Portuguesa, Barinas, Yaracuy y Lara, en el Colegio de Médicos, al este de Barquisimeto. . Allí expresó que quienes trabajan a diario para lograr el cese de la usurpación, no están dispuestos a rendirse, pese a los atropellos, amenazas e ilegalidades del régimen de Nicolás Maduro, por lo que este 16 de noviembre se reencontrará la ciudadanía en las calles. . Por otra parte, Guaidó reconoció que han tenido altos y bajos desde su investidura, pero siguen convencidos de seguir luchando por cambiar, igualmente informó que el próximo lunes ofrecerán detalles sobre la movilización del 16 de noviembre. . Finalmente el presidente encargado de Venezuela, invitó a los ciudadanos a no quedarse en sus casas, pues los mecanismos de lucha siguen siendo firmes pese a los atropellos del régimen. . Texto: Yorvi García Vídeo y edición: Katherine Nieto . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #JuanGuaidó #Barquisimeto #Encuentro #Política #16DeNoviembre #Lara #Noticias #Información #ElImpulso #9Nov