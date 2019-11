Evo Morales: He renunciado al triunfo que hemos ganado #10Nov

Luego de anunciar la realización de nuevas elecciones generales en Bolivia, Evo Morales, insiste en que no hubo fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.

“Convoco a no seguir dañando económicamente a la patria, he pedido pacificar Bolivia, he renunciado al triunfo que hemos ganado”, declaró Morales a Telesur.

“Toca prepararnos e ir a las nuevas elecciones, en vez de estar convocando a más movilizaciones que perjudican a Bolivia. He convocado donde quieran ellos para hacer una ruta y tener una convocatoria a las elecciones nacionales”, agregó.