Guaidó: Hoy nombraremos al diputado democrático que falta para el Comité de Postulaciones Electorales #12Nov

El presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó dijo este martes que durante la sesión ordinaria del día, nombrarán al diputado de la bancada democrática que falta en el Comité Preliminar encargado de designar el Comité de Postulaciones Electorales.

Indicó también que el pueblo está determinado a salir a las calles, “el régimen de manera implícita reconoció que hay que restaurar el Consejo Nacional Electotal (CNE), reconocieron el fracaso que no funcionó el 20 de mayo de 2018, que nadie les creyó, el mundo les dió la espalda, no los reconocen porque Nicolás Maduro es un dictador, más allá de la retórica, me disculpan la palabra, más allá de la paja”, expresó Guaidó.