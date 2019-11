VIDEO Paseo del Arte es un homenaje a los cultores larenses #12Nov

La pintura psicodélica y realista, el estilo moderno y paisajista, se fusionan en figuras representativas del arte, dispuestas en la acera oeste de la Avenida Los Leones, con el fin de enaltecer a los creadores larenses.

Esta obra de la ciudad de Barquisimeto agrupa a 12 artistas de la región, quienes con su talento particular, han sabido engranar en una experiencia amena para dar vida al mural “Paseo del Artista”, el cual es financiado por la Corporación de Turismo de Barquisimeto, según indicaron sus realizadores.

Katiuska Ruiz, artista

La coordinadora de los artistas que llevan a cabo esta obra, próxima a inaugurar, Katiuska Ruiz, delcaró a Elimpulso.com que la obra une en una misma pared, dibujos y figuras en homenaje a músicos, poetas, escritores, bailarines, realizadores audiovisuales, actores de teatro, artesanos y cultores en general.

“Hacemos un trabajo en equipo y cada quien pone de lo que mejor sabe hacer. Algunos son mejores haciendo los bocetos y otros pintando de determinada forma, por ejemplo el realismo o el paisajismo”, amplió Ruiz.

Orlando Urriola, artista

Es un hobby, no un trabajo

Para el artista plástico Orlando Urriola, quien hizo gran parte de los bocetos del Paseo del Artista, pintar no es un trabajo, sino un hobby que disfruta en cada pincelada. “Me encantaría vivir del arte, pero a veces uno se tiene que apartar para producir dinero de otra forma; sin embargo siempre estoy creando en mi casa. Soy técnico en diseño de obras civiles, pero también empecé a estudiar pintura en la Unearte. Hemos hecho muy buen trabajo en equipo todos los artistas en este mural”, compartió este hombre de 53 años.

El mural se extiende por casi una manzana en la avenida los Leones, desde la avenida Venezuela hasta la avenida Bolívar, en el este de Barquisimeto; y ha llamado la atención de los transeúntes, quienes ya se han tomado fotografías en medio del colorido espacio. Además se repararon las luminarias a lo largo de este lugar y se hizo limpieza de árboles y maleza.

Jorge Bogado, artista

La gente pasa y nos bendice

El artista Jorge Bogado, paisajista, expresó que quienes caminan y los ven pintando les han brindado palabras alentadoras, además de bendiciones, pues aprecian la labor que realizan. “Uno no sabe que hora es, porque pasan las horas volando aquí. Desde pequeño me ha gustado pintar y esto me gusta mucho, sobre todo la combinación de colores. Es una magia muy bonita”, añadió Bogado.

La mayoría de los artistas que levantaron esta obra son personas mayores de 50 años, pintores larenses, como Gaspar Delgado, quienes siguen aportando de su talento para el embellecimiento de la ciudad.