Son Titulares al día miércoles 13 de noviembre de 2019 #13Nov

Paro académico inició con respaldo de 85% a nivel nacional

AN respalda paro de 72 horas del Magisterio venezolano

Varias zonas de Caracas sin luz.

Falla eléctrica deja sin energía a zonas de al menos 11 estados del país.

Para las ciudades del interior de Venezuela lo cotidiano son los cortes de luz.

Diputado Américo De Grazia aseguró que la presencia del ELN en las minas de oro ocurre con complicidad de la FFAA

Hiperinflación acabó hasta con el brindis de Navidad

Marcha de la oposición llegará a plaza José Martí de Chacaíto este sábado. Los Puntos de concentración a partir de las 10:00 am son: Bello Monte, Santa Fe, Unicentro El Marqués y Plaza Altamira.

Intentan invadir inmuebles durante aplicación de censo de viviendas en Caracas

Falleció Franklin Guzmán, dirigente político y fundador del MAS

Reportan que efectivos de la GNB, encargados de de la seguridad de la AN, han complicado el acceso de la prensa y hasta han intentado requisar a algunos diputados en la entrada del Palacio Legislativo.

Ecoanalítica advierte que pago de Pdvsa a proveedores disparará aún más el dólar en diciembre

guaido utilizó el Metro de Caracas para trasladarse al Palacio Legislativo

Maduro asoma que no descarta reelección de Tibisay Lucena a la presidencia del CNE

Borges: Si Maduro continúa en el poder, aumentará el éxodo de venezolanos

3 venezolanos entre los detenidos en Bolivia por porte de dinamita

Hidrolara fija tarifa única de pago a través de los CLAP

Aprobaron crear una comisión para investigar la explotación de oro por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Hugo Carvajal se fuga para evitar la extradición a EEUU

Eurodiputada Beatriz Becerra pone en duda que lo del “Pollo” Carvajal sea una fuga

El comercio cerrará este año con una caída del -35%, según Capozzolo

“Hay una estampida de comercios que abandonan la formalidad”, según Consecomercio.

AN conformada Comisión Preliminar para elegir Comité de Postulaciones al CNE

77 mil presos en Venezuela no cuentan con sentencia firme

El Estado no ha cooperado para que la CIDH constate situación en calabozos

AN conformó comisión preliminar para el comité de postulaciones electorales

Oficialismo sugerirá a la AN acelerar el proceso para nombrar el nuevo CNE

Gobierno asegura que la tarjeta Valeven podrá transar en petros

Dólar $: 27.962,02Bs/$ / Promedio Paralelo: 30.815,99Bs/$

Interbancario: 26.781,57Bs/$

Reservas: 8.067 MM$ / Cesta Venezolana: 51,86$

Cantante Neutro Shorty declaró ante el Cicpc por estampidas en el Parque del Este

En libertad condicional los tres detenidos tras el concierto de Neutro Shorty.

Economía de América Latina y el Caribe profundiza deterioro y caerá 0,1% en 2019: CEPAL

Tras un mes de protestas, los bancos no salen de la parálisis en el Líbano

Israel mata a un alto comandante de la Jihad Islámica en Gaza

Ex presidente Kuczynski hospitalizado de urgencia en Perú

Militares y policías lograron patrullar las calles de Bolivia

Emergencia en Australia por los incendios forestales que se acercan a Sidney

Huelga general mide fuerza con Sebastián Piñera en cuarta semana de protestas en Chile

Calles bloqueadas y temor a saqueos: La Paz cumple siete días paralizada.

El dólar marca un alza histórica en Chile y el Gobierno expresa “inquietud”. El peso chileno se derrumba hasta su mínimo histórico por la incertidumbre política.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la economía venezolana va a contraerse 25,5% en 2019 y 14% en 2020, según el más reciente reporte de la institución sobre el desempeño económico de la región.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a México en la tarde de este martes.

Trump dijo que divulgará la transcripción de su llamada con el presidente de Ucrania

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzan preacuerdo para gobernar España

La ONU evita calificar de golpe de Estado la salida de Evo Morales de Bolivia

Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia

Canciller de Brasil reconoce a Áñez como presidenta interina de Bolivia

Luis Fernando Camacho anuncia cese de la huelga y protestas en Bolivia

Tribunal Constitucional de Bolivia avala posesión de Añez como presidenta interina

Almagro: El golpe de Estado en Bolivia fue el 20 de octubre con el fraude

Morales tras proclamación de Añez: Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo

Chile vivió una nueva jornada de protestas que culminó en vandalismo y saqueos

Bolsonaro deja el partido que le llevó al poder en Brasil

No más médicos cubanos: Ecuador concluye convenios de salud con el régimen de Díaz-Canel

Fiscal General de Panamá renuncia tras filtración de mensajes de expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) que la involucran a ella y a otros funcionarios del Estado.

Duque nombra a expresidenta del Senado Claudia Blum como canciller colombiana

La banca española se desploma en bolsa y pierde 3.221 millones de valor en bolsa tras el pacto UP-PSOE

Venecia afectada por una marea alta histórica la noche del martes.

Expresidente de EEUU Jimmy Carter se recupera de la cirugía cerebral.

Socialistas e izquierda radical alcanzan preacuerdo para formar gobierno en España

Encuesta reafirma ventaja de oposición en segunda vuelta electoral en Uruguay

Federer supera a Berrettini y sigue con vida en ATP Finals. Thiem vence a Djokovic y alcanza las semifinales. Djokovic ahora se enfrentará a Federer.

Tigres 5–3 Águilas

Caribes 3–4 Navegantes

Tiburones 6–10 Leones

Cardenales 8–4 Bravos

Al día miércoles 13 de noviembre de 2019