Comité de DDHH Adulto Mayor: Maduro aplica eutanasia progresiva a pensionados en el país #13Nov

Para el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la defensa de los jubilados pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad, Edgar Silva, el régimen de Nicolás Maduro está aplicando una eutanasia progresiva y pasiva a los adultos mayores pensionados en el país, pues el monto que reciben por ese concepto no cubre el costo de sus medicinas ni alimentos.

A propósito de cumplirse 28 años de lucha de este comité, se celebró este miércoles una actividad socio-religiosa en la iglesia Altagracia, desde donde Silva indicó a Elimpulso.com que los adultos mayores con desnutrición son cada día más, por cuanto cobran menos del sueldo mínimo y, con suerte, pueden comprar un cartón de huevos y una harina al mes.

“Maduro excluye a los pensionados del ingreso mínimo cuando le paga a los trabajadores Bs. 300 mil y a los pensionados paga solo Bs. 150 mil al mes y de forma fraccionada, porque los adultos mayores deben ir el primer día de pago de pensión a retirar el 50% o menos del monto total y regresar luego a hacer retiros de Bs. 3000 en días distintos”, expresó.

Indicó además, que, aunque no pueden llevar una estadística de la cantidad de abuelos que están en condición de desnutrición, están en constante incremento, pues en las asambleas les reportan la muerte de adultos mayores por desnutrición o por infartos y accidentes cerebrovasculares, debido a que no tienen dinero para comprar sus medicinas. “En las plazas siempre me dicen los viejitos a modo de chiste que ya van en un huequito menos de la correa, porque están adelgazando. Se nos están muriendo nuestros viejos”, agregó Silva, quien afirmó que solicitan al gobierno la homologación de la pensión al costo de la canasta básica alimentaria actual que ronda los seis millones de bolívares.