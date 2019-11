Incoherencias dentro del partido, la razón por la que Superlano salió de Ciudadanos #14Nov

Este jueves, el diputado Adolfo Superlano habló sobre su salida del partido Cambiemos e indicó que las razones son netamente políticas, debido a que considera que no hay coherencia dentro de la mencionada organización política.

“No se puede estar un rato con el gobierno y otro con la oposición. Debemos participar en todos los escenarios que vaya en la búsqueda del cambio político en el marco de la unidad”, expresó el parlamentario durante una entrevista para Globovisión.

Seguidamente, en cuanto a las declaraciones del diputado José Guerra sobre la supuesta existencia de la Operación Maletín Verde, Superlano desmintió haber recibido sobornos para cambiar su posición.

“Esa campaña no le hace beneficio ni la Asamblea ni al país. Yo soy productor de mandarinas, naranjas y aguacates y con la venta de eso he financiado mi viajes a Caracas. Yo he llegado a la capital en cola. No entiendo la actitud de Guerra cuando generaliza”, enfatizó.