VIDEO Luego de reunirse con Juan Guaidó, ucevistas fueron reprimidos por la PNB #14Nov

Tras reunirse con el presidente encargado de Venezuela, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron reprimidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando se disponían a marchar pacíficamente. . Los efectivos policiales impidieron que fluyera la manifestación y ante la intención de los estudiantes por romper el piquete y seguir la caminata, la PNB utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos. . “Lo que queremos es paz y libertad. Fui afectada por el gas pimienta que echó la PNB”, dijo Natasha Linares, estudiante de la UCV. . Por su parte, la reunión que sostuvieron con Juan Guaidó se realizó con miras a la convocatoria del sábado 16 de noviembre, donde los estudiantes realizaron una serie de propuestas próximamente salir a las calles. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Protesta #Represión #UCV #Caracas #PNB #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #14Nov