Machado: Si el liderazgo político no rectifica, se merece que el pueblo se lo lleve por delante #15Nov

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, aseguró que los venezolanos no van a aceptar cualquier elección con Nicolás Maduro en el poder.

Solicitó a las fuerzas democráticas dentro de la Asamblea Nacional a rectificar y regresar a la ruta asumida por los ciudadanos expresada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado 23 de enero.

“Si el liderazgo político no rectifica, se merece que el pueblo se lo lleve por delante. Hay que cerrar de una vez los falsos diálogos, entender que el régimen no saldrá por una elección. Venezuela es una sociedad de gente buena y decente, que aspiramos a la justicia y que esto no es revancha ni venganza”, manifestó.