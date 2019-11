GALERÍA #VIDEO Una vez más, los barquisimetanos respondieron a la protesta nacional #16Nov

View this post on Instagram

Los barquisimetanos una vez más respondieron al llamado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido, quien convocó para este sábado 16 de noviembre a una protesta nacional contra el régimen de Nicolás Maduro. El equipo de Elimpulso.com se desplegó por los tres puntos de movilización en Barquisimeto, que fueron en la urbanización La Concordia, en la avenida Rómulo Gallegos con avenida 20 y en la plaza Macario Yépez. Desde allí, los ciudadanos se trasladaron hacia el punto de encuentro en la avenida vargas con avenida 20, donde se visualizó una multitudinaria concentración, que tuvo como objetivo luchar por la salida del chavismo del poder. A pesar del despliegue de seguridad a lo largo y ancho de la ciudad, esta jornada de protesta se llevó a cabo con total normalidad. Sin embargo, los ciudadanos consultados reiteraron que continuarán protestando las veces que sea necesario hasta lograr la ruta establecida por Guaidó: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cabe destacar que Guaidó hizo un nuevo llamado a los venezolanos para participar en las jornadas de manifestaciones que se realizará la próxima semana en el país. . Texto: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto, Luis Miguel Rodríguez, Gisela Carmona, Enrique Suárez Edición: Victoria Peña Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Protesta #Ciudad #Barquisimetanos #Guaidó #Régimen #Maduro #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #16Nov