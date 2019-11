Régimen restringe redes sociales por protesta convocada por Juan Guaidó #15Nov

Este sábado a propósito de la protesta convocada por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, continúa la censura por parte del régimen en contra de los medios de comunicación.

El portal especialista en censura en internet, Netblocks informó que varias plataformas de comunicación están siendo bloqueadas o restringidas en Venezuela.

Según Netblocks, las aplicaciones Twitter, Facebook e Instagram están presentando inconvenientes desde conexiones a internet por el proveedor ABA de Cantv.

Esta no es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro utiliza esta estrategia de censura en contra de los medios de comunicación y contra el derecho que tienen los venezolanos a estar informados.

⚠️Alert: Twitter, Facebook and Instagram restricted in #Venezuela on morning of planned marches calling for free and fair elections; intermittent disruptions ongoing #16Nov #16NTodaVenezuelaEnProtesta 📉

📰 https://t.co/fmwGEAym1m pic.twitter.com/2DvNyqC6up

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019