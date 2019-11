Son Titulares al día domingo 17 de noviembre de 2019 #17Nov

Una vez más Los venezolanos salieron a la calle a protestar, por encima de todas las expectativas Ciudadanos del interior del país manifestaron en todas las ciudades mas importantes. Metro de Caracas ofreció disculpas por labores de “mantenimiento” y cerro las 14 estaciones claves del metro ante las movilizaciones del sábado 16. “Se repiten métodos de años anteriores para obstaculizar ejercicio de la protesta pacífica y discriminar el uso del transporte público por razones políticas” Twitter, Facebook e Instagram restringidos en Venezuela en la mañana del 16 noviembre A las 3:48pm (VET) se levantaron las restricciones a Twitter, Instagram, Facebook y también Youtube. Reprimieron con lacrimógenas protesta en La Candelaria Maduro reprimió, bloqueó avenidas, paralizó el Metro y restringió el uso de Internet. El presidente de la Asamblea Nacional e interino de Venezuela concluyó la concentración en la avenida Francisco de Miranda invitando a marchar hacia la embajada de Bolivia CIDH exhortó al régimen de Maduro a liberar a los detenidos en las protestas de este sábado. Foro Penal ha confirmado la detención de 13 personas. Guaidó convoca a la “protesta sostenida” con Bolivia como ejemplo. Guaidó: A toda Venezuela le pido mantenernos protestando y acompañar las diferentes luchas: mañana (domingo), cada quien en su sector; el lunes, protesta en todas las calles; el martes acompañemos a las enfermeras; el miércoles a los profesores; y el jueves gran marcha con los estudiantes, publicó en su cuenta de Twitter. Estudiantes venezolanos anuncian marcha a Fuerte Tiuna para el jueves 21 nov. Detenciones y lacrimógenas marcaron las protestas en las regiones. Venezolanos en el exterior apoyaron el llamado a la calle de este 16 nov. Discurso de Maduro en convocatoria del PSUV fue vía telefónica. Juan Pablo Guanipa resteado se apareció en Chacaíto. Si la liberación de Venezuela cuesta mi vida, no tengo problema. Diputado Simón Calzadilla sale de la clandestinidad para protestar este 16N. Diosdado Cabello sobre protestas: Sabemos reaccionar y evitar lo hecho en el 2002. Freddy Bernal desde Táchira: Por esta frontera no ingresará el enemigo. Según Arreaza, Bachelet pidió al régimen de Maduro no reprimir las manifestaciones Carlos Vecchio: La presión interna es clave para el desenlace político en Venezuela. Pence insta a militares venezolanos abandonar la dictadura de Maduro y ponerse a favor del pueblo. Colectivos armados invaden edificio en la avenida Urdaneta de Caracas. El periodista José Vicente Rangel, quien desde hace varios meses se encontraba delicado de salud, regresa este domingo a su programa “José Vicente Hoy” por Televen, con Nicolás Maduro como entrevistado. Guaidó anunciará la próxima semana los nuevos embajadores venezolanos en Bolivia. Avanza el diálogo entre gobierno y oposición para la conformación de nuevo CNE Rufo partió a España para someterse a un implante de prótesis ocular. Con el temor de salir en público, Maduro se dirigió a sus seguidores…por teléfono. Ramos Allup: Así saquen a la policía a la calle, no vamos a dejar de protestar. Tintori: Donde haya un venezolano debe haber una voz de denuncia. s. Almagro denunció que dos ciudadanos argentinos se filtraron en la misión de auditoría de la OEA en Bolivia. EEUU sancionó a ministro del Interior de Cuba, Julio Cesar Gandarilla Bermejo, implicado en violaciones de DDHH en Venezuela. Guaidó y Jeanine Áñez establecieron diálogo al respecto del conflicto venezolano. Cabello: En Venezuela no pasará lo mismo que en Bolivia Tuto Quiroga desde Bolivia: Ustedes nos motivaron, hoy nosotros los inspiramos. Colombia expulsa a seis venezolanos acusados de querer alterar orden público. Aumenta a 23 el número de fallecidos durante las protestas en Chile. Evo Morales en entrevista con BBC Mundo: “Voy a volver en cualquier momento”. Líderes bolivianos invocan fin de la violencia; Bachelet teme una situación fuera de control. Sale desde Bolivia primer contingente de 226 médicos cubanos hacia su país. Funcionarios cubanos detenidos en Bolivia no han sido maltratados, dice cancillería. Lula invita al primer gran evento en Brasil que reúne su mayor feudo político. Envían a frontera entre EEUU y México un trozo del Muro de Berlín para Trump. Detienen a cinco personas por tiroteo en un partido de fútbol americano en EEUU. Tres niños y dos adultos fallecieron en un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Policía francesa usa gas lacrimógeno y cañones de agua en aniversario de chalecos amarillos. Venecia se prepara para nueva marea y pedirá ayuda a Europa. Unos 250.000 manifestantes piden en Praga la renuncia del primer ministro. Antonio Banderas inaugura su ansiado teatro en España, con actuación propia. Tsitsipas eclipsa a Federer y alcanza la final del Masters. Dominic Thiem vence a Zverev y disputará la final del Masters contra Tsitsipas. Max Verstappen logra la 'Pole' en Brasil. Holanda vuelve a la Eurocopa ocho años después. Lara 9, Caracas 5; Caribes 1, Aragua 2; Tiburones de la Guaira 2, Águilas del Zulia 6;