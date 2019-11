VIDEO Guaidó recalcó que la protesta es sostenida y continuará este lunes #17Nov

View this post on Instagram

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido, se pronunció este domingo 17 de noviembre ante los medios de comunicación para recalcar que el llamado a protesta de calle es constante y sostenida. Mencionó que este lunes 18 de noviembre se realizará una nueva protesta de calle a partir de las 9 de la mañana, donde los venezolanos tendrán la oportunidad de expresar los descontentos que tengan en cuanto a las fallas sociales que presenten. "En frente de sus casas, de sus trabajos", indicó Guaidó, asegurando que las manifestaciones deben ser en cualquier sector del país. "Lo importante es que nos podamos manifestar todos, uniendo una sola causa", agregó. Texto: José Enrique Arévalo. Vídeo: Cortesía TVV Noticias Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Protesta #Guaidó #Calle #Marcha #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #18News