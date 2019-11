Denuncian que Guardia Nacional torturó a niños en Anzoátegui #18Nov

Los sensibles testimonios de dos niños de 8 y 11 años desde la población de San Tomé, municipio Pedro María Freites, en el Estado Anzoátegui, han sido tentencia en la redes sociales, tras la masiva difusión de un video y una nota de voz, en la que los menores de edad acusan a un presunto funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, de apellido Arellano, de haberlos torturado.

“El Teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metiò una cachetada durísimo que me caí al piso. Y me agarraron por las orejas y me empezadron a pegar la cabeza contra lapared y me amenazaron que si le edecía a mi papá que iban a ser el muñeco de mis pesadillas”, relata unon de los niños, con condición Asperger, en el video que circuló por redes sociales la tarde del sábado 16 de noviembre.

Según publica el Diario El Vistazo, al conocer la noticia, los vecinos protestaron la tarde del sábado frente a la Escuela de la Guardia Nacional Bolivariana ubicada en Pdvsa San Tomé.

En la nota de voz, el otro niño afirma que los cachetearon y tiraron al suelo, además de ahogarlos.

Las versiones indican que los niños estaban jugando con sus bicicletas cerca de la escuela y se detuvieron a jugar con las ovejas de un pesebre que colocaron en la institución militar. Otros alegan que los niños se robaron las ovejas y los militares los vieron y procedieron a detenerlos.

#Anzoátegui Indignados: Vecinos de la comunidad de Campo Sur denuncian que dos menores de edad fueron torturados por la #GNB en San Tomé . Circula un vídeo con el testimonio de uno de los niños que en resguardo a su identidad no publicamos. https://t.co/bB2b8L4htr — PROVEA (@_Provea) November 17, 2019

La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado y la diputada Delsa Solórzano se pronunciaron en torno al caso, condenando las acciones y asegurando que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.

Infame!

El testimonio del niño torturado por un Guardia Nacional en San Tomé es desgarrador. Es la maldad absoluta en el poder, amparada en la impunidad total.

Se creen intocables; que pueden golpear y aterrorizar a un niño y que nadie hará nada.

Se equivocan. Aquí habrá justicia https://t.co/yRuOaR6b0v — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 17, 2019

“El mundo debe saber de lo q son capaces los sátrapas vzlanos. Esto ocurrió en el Edo. Anzoátegui. Este pequeño niño denuncia q fue brutalmente torturado por el Ttte GNB Arellano. Vamos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Ya hemos hecho contacto con la familia”, escribiò Delsa Solòrzano en su cuenta de Twitter.