Leonardo Buniak: En Venezuela se esta creando un sistema de economía bimonetaria #18Nov

En Venezuela se esta creando una economía bimonetaria, donde poco a poco seguirá desapareciendo el bolívar como unidad de pago y sera sustituido por el dólar, aseguró el economista, docente universitario y calificador bancario, Leonardo Buniak.

Destacó que en las transacciones comerciales y financieras, el dólar ya es de uso común en Venezuela y esto se observa en los mercados populares, en los restaurantes y en las tiendas por departamentos. Asimismo indicó que en estos momentos, buena parte de las divisas que hay en el mercado provienen de las remesas, que se estiman en estos momentos en 3.500 millones de dólares y benefician alrededor del 40% de la población venezolana que las utilizan para la adquisición de bienes y servicios.

Revela que en los estados fronterizos el 80% de las transacciones se hacen con dólares, afirmando que cada día se incrementa el uso de esta moneda en las actividades económicas del país, lo cual ha sido reconocido por el propio Maduro como una válvula de escape ante la crisis de la economía.

Advierte que la dolarización de la economía se está registrando por el lado de la demanda, ya que se está utilizando para la compra venta de todos los bienes u servicios, desde las cosas más básicas. Dijo que la economía se dolariza por el lado de la oferta, cuando el Banco Central de Venezuela anuncia que la nueva unidad de cuenta, la nueva moneda de curso legal en el país, es el dólar de los Estados Unidos.

“Hoy el tipo de cambio paralelo anda en el orden de lo 29.000 o 30.000 Bs/$, pero el tipo de cambio de equilibrio, que recoge el diferencial entre la inflación interna de Venezuela y la inflación internacional, lo que se denomina la paridad del poder de compra entre monedas, debería estar cerca de 90.000 Bs/$, por lo tanto, para que el BCV dolarice la economía venezolana, recogiendo los bolívares y entregue dólares a cambio, tendría que devaluar el bolívar hasta llevarlo a un nivel más o menos de equilibrio, recoger todos los bolívares e inyectar los dólares equivalentes a

este tipo de cambio de referencia, como ocurrió en el Ecuador en el año 2001”, reveló Buniak.

Explicó que en estos momentos no es posible una dolarización a través de la oferta, porque el BCV apenas tiene reservas líquidas operativas por US$ 1.000 millones y en Derechos Especiales de Giro (DEG) y en oro apenas dispone de unos US$ 7.000 millones; sin embargo, por el lado de la demanda, la economía ya esta dolarizada en gran medida.

“En todo caso, en Venezuela se está creando una economía bimonetaria, y eso será a partir de ahora, una constante permanente, un sistema bimonetario, donde poco a poco el bolívar va a ser totalmente sustituido por el dólar; en todo caso, con este gobierno nunca tendremos una economía totalmente dolarizada, por razones puramente ideológicas y doctrinarias, porque el bolívar es un símbolo patrio y seguirá siendo la unidad monetaria de curso legal en Venezuela, aun cuando la mayoría de

las transacciones se hagan en dólares”, dijo Buniak señalando como ejemplo el caso de Panamá, donde se utiliza el dólar para todas las operaciones, pero el Balboa que equivale a un dólar, sigue siendo la unidad monetaria de curso legal.

Advierte que de aumentar la diáspora, que se estima que pudiera llegar a los 6 millones en el 2021, en el momento que estos venezolanos se asienten profesional y laboralmente, podrían estar generando remesas para el país entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, lo que representaría un gran alivio para el régimen, dijo Buniak en entrevista radial.